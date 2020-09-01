Более 30 тысяч домов остались без света на юге Японии из-за тайфуна

Тайфун Maysak обрушился на южные японские острова. В префектуре Окинава без электроснабжения остались более 30 тысяч домов. Ураганный ветер повредил линии электропередачи. Ливни привели к подтоплениям в отдельных районах. Из-за непогоды до 12 часов по местному времени закрыт находящийся на острове Наха международный аэропорт. Об этом сообщает NHK.

Тайфун Maysak продолжает смещаться на север. В среду, 2 сентября, он окажется над югом Корейского полуострова, а затем повернет на северо-запад и выйдет на территорию Китая. Скорость ветра в центре атмосферного вихря сейчас составляет 45 метров в секунду, порывы - до 65 метров в секунду.

Это девятый по счету тайфун, образовавшийся над акваторией Тихого океана в 2020 году.