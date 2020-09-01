Что будет, если водитель не остановился по требованию сотрудника ГИБДД

Если водитель сознательно не остановился по требованию инспектора ГИБДД, то это серьезное нарушение. Но что если он просто не заметил взмаха жезлом, стоит ли рассчитывать на снисхождение?

Взмах жезлом или рукой - не единственный знак, который инспектор может подать водителю, чтобы тот остановился. Согласно ПДД, можно использовать также специальный диск с красным световозвращателем, громкоговорящее устройство, специальные световые или звуковые сигналы, пишет aif.ru.

Невыполнение законного требования сотрудника ГИБДД - повод для административного наказания. Штраф составляет от 500 до 800 рублей.

Как правило, несоблюдение требования остановки влечет за собой погоню. Нарушитель вполне может оказаться угонщиком или преступником, поэтому не стоит рассчитывать на то, что инспектору окажется не до вас. Автомобиль могут заблокировать и даже применить табельное оружие, с учетом опасности ситуации.

Поэтому если вы заметили за собой погоню с включенными спецсигналами, нужно остановиться, а не пытаться скрыться.

Штраф в данном случае не гарантирован. В статье 1.5 КоАП говорится, что "Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица".

Если водитель остановился сразу, как только заметил погоню, и вежливо объяснил, что не заметил знака инспектора, то все может обойтись предупреждением. Доказать, что он уехал намеренно, практически невозможно. Максимум, его ждет более доскональная проверка и медосвидетельствование.

Но если водитель не останавливается во время погони, возникает риск получить наказание по статье 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Это не только штраф, но и арест на 15 суток. Решение инспектора можно обжаловать, но в судебном порядке, а это уже совсем другая история.