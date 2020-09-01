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01.09.2020 09:02
Рубрика: Легковые авто

Creta, Seltos, Kaptur: подсчитана стоимость владения кроссоверами

Текст: Михаил Азнавуров

Kia Seltos и Renault Kaptur во владении обходятся заметно дороже, чем Hyundai Creta. К такому выводу пришло издание Drom, которое подсчитало расходы на эксплуатацию трех этих популярных кроссоверов.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Подсчет велся по собственной методике ресурса. Автомобили взяты в популярных конфигурациях - с полным приводом и автоматической коробкой передач. Двигатели у Seltos и Creta - 2,0-литровые бензиновые, 149 л.с., у Kaptur - 1,33-литровый бензиновый турбо отдачей 150 л.с. В таких исполнениях все три машины имеют схожую цену - в районе 1,5 млн рублей (если брать за наличные, без кредитов).

Расходы приведены из расчета пробега в 100 000 км за пять лет. По легенде покупатель автомобиля - 30-летний семьянин с десятилетним стажем вождения. В раскладке эксплуатационных затрат учтены расходы на регламентные ТО, покупку второго комплекта шин, шиномонтаж, мойки, топливо и ОСАГО.

Транспортный налог для примера указан для жителя Санкт-Петербурга (там ставки ближе к регионам средней полосы). Стоимость каско дается справочно. В довершение прогнозируется потеря стоимости автомобиля через 5 лет и 100 000 км.

Итак, выяснилось, что стоимость километра пробега Hyundai Creta в среднем составляет 11,65 рублей на километр пробега, Renault Kaptur - 12,3 рубля/км, а Kia Seltos - 12,2 рубля/км.

Фото: www.drom.ru
#Kia #Renault