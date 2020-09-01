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01.09.2020 15:05
Рубрика: Легковые авто

Электромобиль Chevrolet Bolt сгорел через полгода после покупки

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

В США сгорел почти новый электромобиль Chevrolet Bolt стоимостью 40 000 долларов.

Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
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Хаджиме Рохас, владевшая электромобилем менее 18 месяцев, приехала к родителям в гости, и припарковала машину рядом с домом. Через некоторое время Рохас заметила, что от ее Chevrolet идет дым, постепенно становясь все гуще и гуще.

Причем, видимого огня не было. Приехавшие на вызов пожарные быстро потушили небольшое возгорание, но, кроме самой батареи и проводки, успел попортиться салон: задние сиденья и некоторые пластиковые детали просто расплавились. В результате страховая компания признала Bolt полностью уничтоженным.

На вопрос Рохас о том, почему ее машина загорелась, пожарные ничего не сказали, намекнув лишь, что дело может быть в аккумуляторной батарее. Тогда Рохас обратилась с подобным вопросом к производителю, но и в General Motors отказались объяснить произошедшее.

Пытаясь разобраться в ситуации, женщина выяснила, что случай с ее машиной не единичный. Тогда она решила поднять шум в прессе, чтобы привлечь внимание к проблеме. Лишь когда сюжет о самовозгораниях Chevrolet Bolt вышел на региональном телеканале WJLA, производитель пообещал провести расследование. Также ситуацией заинтересовались в Национальном управлении безопасности дорожного движения.

В эфире WJLA случай возгорания Chevrolet Bolt прокомментировал Эрик Ваксман, директор Института энергетических инноваций Мэриленда, который тоже владеет электромобилем. По его словам, литий-ионные батареи в целом безопасны, но возгорание может возникнуть, если дать на батарею излишнюю нагрузку или же из-за дефектов, допущенных на производстве, которые очень редко, но все же случаются.

#Chevrolet