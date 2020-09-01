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01.09.2020 17:35
Рубрика: Спорт

Головин пропустит из-за травмы около месяца

Текст: Максим Домчев
Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин пропустит из-за травмы около месяца. Об этом рассказал врач национальной команды Эдуард Безуглов.

24-летний футболист получил повреждение в матче второго тура чемпионата Франции против "Метца" и был заменен. После матча у игрока сборной России была диагностирована травма подколенного сухожилия.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Только вчера получили информацию по МРТ-исследованию Александра Головина - повреждение достаточно выраженное, - сказал Безуглов, слова которого приводит пресс-служба сборной. - Думаю, он пропустит порядка четырех недель; может быть, чуть быстрее (восстановится), может быть, попозже. Ориентироваться надо на месяц. По Луценко - травма задней поверхности бедра, сроки восстановления примерно такие же".

Также Безуглов прокомментировал травму игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова, повредившего крестообразную связку колена. По его словам операция прошла успешно, и восстановление составит около шести месяцев.

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