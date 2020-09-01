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01.09.2020 19:16
Рубрика: Digital

По правде говоря

"Яндекс.Дзен" проверит материалы на достоверность
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8249)
Платформа "Яндекс.Дзен" начала бороться с недостоверными публикациями с помощью внешних партнеров, среди которых ТАСС и "Интерфакс", а также НИУ "Высшая школа экономики".

В "Яндексе" отметили, что "Дзен" уже умеет распознавать кликбейт, оскорбительные публикации, так называемый шоковый контент. "Анализ фейков изначально более сложен, и обычные модераторы "Дзена" не всегда с ним могут справляться", - объясняет Александр Соболь, директор по работе с партнерами "Яндекс.Дзена".

Фото: iStock
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Модераторы будут проверять не весь контент, а материалы, получившие широкий охват и посвященные активно обсуждаемым в обществе темам, а также материалы, на которые поступило много жалоб. На проверку одного материала уйдет от 4 до 8 часов. Партнеры будут проверять факты, цифры и цитаты на основе открытых источников информации. Личные мнения, не основанные на фактах, сатира проверятся не будут.

Если проверяющие единогласно признали факты в публикации достоверными, то такой материал возвращается в ленту рекомендаций. Иначе модераторы принимают решение о его ограничении или снятии с платформы. Если мнения проверяющих разделились, то публикация не ограничивается, но будет помечена как "возможно содержащая ложную информацию". Автор может оспорить решение, предоставив документы и ссылки, которые подтверждают информацию в статье.

Блогеры, которые регулярно нарушают правила "Дзена", могут получить штраф от снятия монетизации до полного прекращения сотрудничества с платформой.

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