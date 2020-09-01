Компания-ответчик по иску Tesla о шпионаже наняла очередного инженера

Rivian Automotive - один из самых многообещающих стартапов в автомобилестроении.

Компания еще только готовит производство первой модели - электрического пикапа R1T, но уже схватилась с самым могучим игроком на рынке - Tesla Inc: в прошлом месяце калифорнийский автопроизводитель подал на Rivian исковое заявление в суд, с обвинением в коммерческом шпионаже. Обвинения главным образом основываются на фактах перехода четырех бывших высокопоставленных сотрудников Tesla Inc. на работу в Rivian.

Стороны конфликта ни разу даже не сошлись в зале суда, как дело зашло дальше, Rivian нанял еще одного топ-менеджера Tesla, да какого - Ника Калайджяна. Это выпускник Стэнфордского университета со степенью магистра в машиностроении, автор 42 патентов, проработавший в Tesla почти 12 лет, 8 из них возглавлял инженерный корпус компании, 2 последних года в должности вице-президента. Руководил разработкой и запуском прорывного для компании электромобиля Tesla Model 3 и развившего его успех Tesla Model X.

В Rivian Калайджян также занял должность вице-президента. Своевременный запуск производства пикапа R1T в конце 2021 года и кроссовера R1S в начале 2022 года теперь его задача.

Компания Rivian основана в 2009 году, под проект электрической платформы и построенных на ее базе автомобилей она за последние годы привлекла инвестиций на сумму 1,9 млрд долларов. Помимо Ford крупными инвесторами стартапа являются интернет-ритейлер Amazon (вложит 700 млн долларов), автоторговый холдинг Cox Automotive (350 млн долларов), саудовский фонд Abdul Latif Jameel (сумма не раскрывается). В сентябре 2019 года Amazon законтрактовал у Rivian 100 000 развозных электрических фургонов.

Пикапы и внедорожники Rivian будут предлагаться с тремя вариантами мощности электромоторов - 300 кВт (408 л.с.), 522 кВт (710 л.с.) и 562 кВт (764 л.с.). Величина крутящего момента у первой модификации - 560 Нм, у двух других - по 1120 Нм. Батареи самой большой емкости (180 кВт*ч) устанавливаются на "среднюю" версию. Стандартное исполнение довольствуется аккумуляторами на 105 кВт*ч, а топовое - на 135 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке варьируются от 368 до 496 км. Привод - постоянный полный, крутящий момент между передней и задней осями распределяется в пропорции 52/48.