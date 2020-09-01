Крашенинников рассказал, где будет располагаться Госсовет

Государственный совет будет располагаться в Москве, но, как и в настоящее время, могут проводиться и выездные заседания, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Первого сентября отмечается 20 лет со дня подписания указа о Госсовете. Напомним, что по итогам голосования 1 июля его статус был закреплен в Конституции. Законопроект о Госсовете будет внесен в нижнюю палату парламента в течение осенней сессии.

Крашенинников обратил внимание, что в настоящее время тиражируется информация о том, что данный орган будет якобы находиться в Петербурге или в других городах.

"Госсовет будет располагаться в Москве. Это не будет мешать ему проводить выездные заседания, как это делает нынешний Госсовет", - рассказал парламентарий.

Он также обратил внимание, что формирование и утверждение состава Госсовета находится в компетенции главы государства, скорее всего, организационно обеспечивать его деятельность будет администрация президента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложения по новым полномочиям Госсовета и расширению его состава, заявил, что обсуждаются различные варианты работы Госсовета, но окончательное решение примет Владимир Путин.