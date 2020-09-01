Указ главы Республики Крым от 31 августа 2020 года № 284-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 4:

абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% об общей вместимости спортивного сооружения, на проведение со 2 по 6 сентября 2020 года фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ", на проведение с 3 по 10 сентября 2020 года VI Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "ПАРА-КРЫМ" в г. Евпатория, пгт Заозѐрное, ул. Аллея Дружбы, д. 1 ООО "Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов", а также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Приостановить до 1 октября 2020 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность (виды деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее - Общероссийский классификатор) по следующим видам экономической деятельности:

6.1. "55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" (хостелы);

6.2. "82.3 Деятельность по организации конференций".";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Образовательным организациям, расположенным на территории Республики Крым, обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях от 17 августа 2020 года МР 3.1/2.4.0206-20, и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования от 29 июля 2020 года МР 3.1/2.1.0205-20.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







