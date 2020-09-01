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01.09.2020 12:39
Рубрика: Власть

Лавров: Россия готова к максимальному сотрудничеству с Японией

Текст: Константин Волков
Россия готова к максимальному сотрудничеству с Японией и ставит задачу вывести отношения двух стран на качественно новый уровень вне зависимости от того, кто станет новым лидером правящей партии в Японии и, соответственно, премьер-министром. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 1 сентября во время выступления в МГИМО.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Как бы не закончилась нынешняя ситуация с выбором лидера правящей партии и, соответственно, с выборами премьер-министра, мы с нашими японскими соседями готовы к максимально тесному сотрудничеству по всем направлениям", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Кто из кандидатов имеет наибольшие шансы стать новым премьером Японии

Также Лавров рассказал о нынешнем уровне отношений между нашими странами.

По его словам, в отношениях Москвы и Токио была задача достичь "такого уровня связи, который позволит решать самые сложные вопросы". Однако, отметил министр, "пока, к сожалению, мы далеко не там, куда мы хотим попасть в отношениях с Японией".

Он подчеркнул, что "мы очень хотим наладить профессиональный диалог по проблемам безопасности в регионе, где мы граничим с японскими островами, и хотим понять, как Япония рассматривает свои обязательства перед США в военной области, в ситуации, когда США официальной объявили Россию своим противником".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил 28 августа, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Будучи премьером дважды, в 2006-07 и 2012-20 годах, он занимал этот пост дольше, чем любой из его предшественников.

Выборы нового главы правительства назначены в Японии на 17 сентября. При этом новый премьер пока что будет назначен на остаток срока Абэ, который истекал в следующем году. Поэтому в 2021 году состоятся новые выборы.

Среди наиболее вероятных претендентов на пост премьера Японии - генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга, бывший генсек Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и бывший министр обороны Сигэру Исиба, а также глава ЛДП, экс-глава МИД Японии Фумио Кисида.

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