Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.

"Неприемлемо то, что такое малое государство (Черногория - прим. "РГ") стало первым, кто вводит санкции Российской Федерации", - цитирует политика РИА Новости. По мнению Кривокапича Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны". Например, среди приезжающих отдыхать туристов было очень много граждан РФ. И закрытие границ Черногории из-за коронавируса - непродуманный шаг властей, подчеркнул лидер оппозиции.

Напомним, на выборах 30 августа коалиция оппозиционных сил обошла правящую на протяжении последних 30 лет Демократическую партию социалистов, возглавляет которую нынешний лидер страны Мило Джуканович, известный своими антироссийскими взглядами.