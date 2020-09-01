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01.09.2020 16:07
Рубрика: В мире

Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву

Текст: Юрий Когалов
В Берлине экстерриториальные санкции США против "Северного потока-2" считают не соответствующими международному праву. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Скажу на этот счет то, что говорю всегда​​​. Мы не считаем, что подобные экстерриториальные санкции соответствуют международному праву. Об этом я также заявил в прямом диалоге своему коллеге Майку Помпео", - заявил глава МИД Германии. По его словам, которые приводит РИА Новости, Берлин будет сам принимать решения по вопросам энергообеспечения страны.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Маас неоднократно уже высказывал свою позицию по этому вопросу. "Ни одно государство не имеет права диктовать ЕС его энергетическую политику", - заявлял он во время визита в Москву и переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в начале августа. "Решения по европейской энергетической политике мы принимаем в столицах Европы и совместно в Брюсселе. Мы сами решаем, где нам приобретать энергоносители", - отметил тогда глава МИД ФРГ.

Берлин занимает активную позицию по этому вопросу не только потому, что экономика Германии является одной из ведущих в ЕС, но и потому, что с 1 июля ФРГ председательствует в Совете ЕС.

Недовольство агрессивной политикой США высказывают в Германии на разных уровнях. "Угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с "Северным потоком-2", а также отдельных сотрудников этих компаний - это наглость", - заявил недавно бургомистр города Засниц Франк Крахт. А парламент ФРГ изучается возможность вынесения на уровень ООН вопроса об угрозах США ввести санкции в отношении "Северного потока-2".

Напомним, сооружение газопровода "Северный поток-2" - крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, реализуемый российскими и германскими компаниями совместно с партнерами из других европейских стран. МИД РФ неоднократно отмечал, что Москва рассматривает агрессивные попытки США сорвать завершение строительства газопровода путем введения против его участников экстерриториальных санкций как вопиющее нарушение Вашингтоном международного права и грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенных государств.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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