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01.09.2020 22:49
Рубрика: В мире

Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США

Текст: Константин Волков

"Северный поток-2", как пообещала канцлер Германии Ангела Меркель, будет достроен несмотря на угрозы санкций в отношении проекта, исходящие от Вашингтона. Об этом сообщает немецкий телеканал MDR.

Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости
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Меркель заявила об этом во время визита в город Штральзунд.

"Правительство Германии намерено достроить газопровод "Северный поток-2" несмотря на противодействия США, - сказала канцлер. - ...Федеральное правительство всегда выступало за строительство газопровода. Экстерриториальные санкции американцев мы считаем незаконными".

Тема строительства газопровода из России в Германию обсуждалась также на встрече главы МИД ФРГ Хайко Мааса и госсекретаря США Майкла Помпео. "Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я это сообщил напрямую моему коллеге", рассказал Маас по итогам переговоров.

В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении подрядчиков сооружения трубопровода, из-за чего строительство было приостановлено. Как заявила российская сторона, оно все равно будет завершено, но позже на несколько месяцев.

В настоящий момент "Северный поток-2" завершен более чем на 93 процента.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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