Новости

В Ленобласти шестнадцатилетнюю мать заподозрили в убийстве дочери 00:45
Трамп расходовал на свою избирательную кампанию уже свыше 64 млн долларов 00:37
В США опрос показал снижение популярности Байдена 00:30
За год пенсии россиян выросли на 5,8 процента 00:25
Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы завершить трансфер в "Аталанту" 00:14
СМИ: 67-летнего Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили грузчики 01.09.2020
В центре Москвы после ДТП сгорел автомобиль 01.09.2020
Месси согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити" 01.09.2020
Умерла актриса Ирина Печерникова из "Доживем до понедельника" 01.09.2020
Трамп назвал беспорядки в Кеноше "внутренним террором" 01.09.2020
"Я в шоковом состоянии": звезда "Ворониных" о смерти Бориса Клюева 01.09.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 01.09.2020
Названа причина смерти актера Бориса Клюева 01.09.2020
Стало известно место прощания с актером Борисом Клюевым 01.09.2020
Автор хита I Like To Move It Эрик Морилло скончался в 49 лет 01.09.2020
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США 01.09.2020
В конгрессе США сообщили о миллиардных растратах на программу защиты зарплат 01.09.2020
МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации 01.09.2020
Количество поездок въездного и выездного туризма в РФ сократилось на 64% 01.09.2020
Саундтрек к фильму "Список Шиндлера" признан лучшей музыкой для кино 01.09.2020
NVIDIA показала новые видеокарты для геймеров 01.09.2020
Следственный комитет обвинил своего сотрудника в коррупции 01.09.2020
Синоптики предсказали две волны "бабьего лета" 01.09.2020
Информационное агентство ТАСС отмечает 116-ю годовщину образования 01.09.2020
Посольство РФ в Австрии подверглась хакерской атаке 01.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 23:56
Рубрика: Спорт

Месси согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити"

Текст: Артур Нанян
По сообщениям СМИ, Лионель Месси рассматривает вариант с уходом из "Барселоны". Фото: Reuters По сообщениям СМИ, Лионель Месси рассматривает вариант с уходом из "Барселоны". Фото: Reuters
По сообщениям СМИ, Лионель Месси рассматривает вариант с уходом из "Барселоны". Фото: Reuters

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси близок к переходу в "Манчестер Сити". По информации Daily Record, аргентинец согласовал условия личного соглашения с "горожанами".

Фото: REUTERS/Albert Gea
"Барселона" отпустит Месси, если он откажется от зарплаты и пропустит сезон

Ожидается, что Месси подпишет с английским клубом пятилетний контракт на общую сумму 700 миллионов евро. Футболисту также предложили долю в компании, управляющей "Сити", в качестве частичной оплаты. Однако существуют определенные сложности, связанные с оценкой стоимости этой организации, потому Лионель может предпочесть вознаграждение деньгами.

В то же время руководство "Барселоны" все еще надеется, что Месси передумает и останется в команде. Впрочем, сам игрок не намерен отступать и не хочет выступать за "сине-гранатовых" в новом сезоне. Он уже пропустил медосмотр и несколько тренировок.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

Главное сегодня

В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
"Краснодар" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов
"Барселона" отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон