Месси согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси близок к переходу в "Манчестер Сити". По информации Daily Record, аргентинец согласовал условия личного соглашения с "горожанами".

Ожидается, что Месси подпишет с английским клубом пятилетний контракт на общую сумму 700 миллионов евро. Футболисту также предложили долю в компании, управляющей "Сити", в качестве частичной оплаты. Однако существуют определенные сложности, связанные с оценкой стоимости этой организации, потому Лионель может предпочесть вознаграждение деньгами.

В то же время руководство "Барселоны" все еще надеется, что Месси передумает и останется в команде. Впрочем, сам игрок не намерен отступать и не хочет выступать за "сине-гранатовых" в новом сезоне. Он уже пропустил медосмотр и несколько тренировок.