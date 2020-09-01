Минобороны опровергло заявление НАТО о нарушении российским Су-27 границ Дании

Минобороны России опровергло обвинение НАТО в нарушении датской границы российским истребителем. В распространенном заявлении военного ведомства говорится, что Су-27 сопровождал американский бомбардировщик В-52 над нейтральными водами.

"Российские пилоты действовали в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Истребитель Балтийского флота поднимался для опознавания и недопущения нарушения российских границ стратегическим бомбардировщиком ВВС США", - приводит заявление ведомства РИА Новости.

Сообщается также, что полет Су-27 не нарушил границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Ранее в Национальном центре управления обороной РФ рассказали о перехвате российским истребителем Су-27 четырех самолетов-разведчиков Германии, Дании, США и Швеции над Балтийским морем.