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Монумент Конфедерации предложили заменить на памятник "Черной пантере"

Новости
    01.09.2020, 14:58
Текст:   Богдан Бобров

На сайте Change.org создана петиция, автор которой призывает поставить памятник недавно умершему актеру Чедвику Боузману.

Фото: instagram.com/ spdrmnkyxxiii
Джейсон Момоа стал ведьмаком-напарником Генри Кавилла на новом арте

Статую исполнителя роли Черной пантеры предлагается установить в его родном городе Андерсон в штате Южная Каролина напротив здания суда за то, что он "смог изменить киноиндустрию и открыл множество дверей для многих темнокожих молодых людей".

Сейчас на этом месте располагается Монумент Конфедерации, который, по мнению составителя петиции, должен быть перенесен в музей, "чтобы сохранить его историю, но не идеалы".

Первоначальной целью была выставлена цифра в 15 тысяч подписей, но после очень быстрого достижения отметки в 13 тысяч страница перестала загружаться, судя по всему, из-за большого наплыва пользователей.

Чедвик Боузман умер 28 августа в возрасте 43 лет от рака, с которым он боролся на протяжении последних четырех лет.

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