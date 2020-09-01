Новый Peugeot 3008 снова оказался ни на кого не похожим

Компания Peugeot представила третье поколение компактного кроссовера 3008, который в очередной раз продемонстрировал смелость дизайнерских решений. Продажи новинки в Европе стартуют в конце 2020 года.

Особенность передней части - безрамочная решётка радиатора. По центру нижней части капота, как и у всех новых моделей марки, расположен шильдик с индексом модели. Фары, как заявили в компании, стилизованы под клыки льва, и в стандартной комплектации имеют светодиоды. Стоит обратить внимание на отсутствие противотуманок, на смену им пришёл режим "Foggy Mode": при активации задних ПТФ включается ближний свет с пониженной яркостью.

Задняя часть более прозаична: внимания заслуживает тот факт, что фонари стали светодиодными, а указатели поворота динамическими. Также можно отметить уловку дизайнеров - тонированные корпуса фонарей и расположенная между ними стеклянная вставка во всю ширину крышки багажника - это делает заднюю часть автомобиля шире.

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Внешность может быть персонализирована за счёт опциональных пакетов стайлинга Black Pack и GT Pack.

Peugeot 3008 получил два варианта гибридных силовых установок. Полноприводный Hybrid4 300 e-EAT8 имеет бензиновый двигатель PureTech мощностью 200 л.с., 110- и 112-сильные электромоторы, расположенные на передней и задней осях соответственно, передний состыкован с автоматической коробкой передач. Полный привод доступен в том числе при движении в электрическом режиме.

Hybrid 225 e-EAT8 - гибридная версия с передним приводом, состоящая из трио 180-сильного ДВС, 110-электромотора на передней оси и "автомата".

При этом оба гибрида оснащены литий-ионной тяговой батареей ёмкостью 13.2 кВт∙ч, которая обеспечивает пробег до 59 км в зависимости от типа привода и мощности установки.

Линейка бензиновых моторов представлена "турботройкой" 1.2 литра мощностью 130 л.с. (МТ, АТ) и 180-сильным двигателем объёмом 1.6 литра (АТ). Дизель один - 1.5-литровый BlueHDi мощностью 130 л.с., агрегатируемый либо "механикой", либо "автоматом".

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Peugeot 3008 продолжил развитие философии организации водительского пространства i-Cockpit. Теперь кроссовер доступен с цифровой приборной панелью высокой чёткости диагональю 12.3 дюйма и новой мультимедиа с тачскрином 10 дюймов.

Список систем безопасности и комфорта пополнился новыми: адаптивным круиз-контролем с функцией "Stop and Go" (для версий на "автомате"), расширенной системой распознавания дорожных знаков, системой ночного видения. Также в зависимости от комплектации Peugeot 3008 можно оснастить ассистентом парковки, системой контроля за усталостью водителя, электроприводом крышки багажника, системой камер кругового обзора и контроля за "мёртвыми" зонами.

В России представлен Peugeot 3008 прошлого поколения. Цена самой доступной версии кроссовера - 1 909 000 рублей.