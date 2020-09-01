NVIDIA показала новые видеокарты для геймеров

Состоялась онлайн-презентация графических процессоров серии GeForce RTX 30 на базе архитектуры NVIDIA Ampere. Новинки почти в два раза мощнее и энергоэффективнее своих предшественников.

Видеокарта RTX 3070 по производительности соответствует RTX 2080 Ti при меньшей стоимости и в среднем на 60% быстрее RTX 2070. Она оснащена 8ГБ памяти GDDR6 и подходит для игр в 4K и 1440p. Стоимость в России - 45 490 рублей.

RTX 3080 до двух раз быстрее RTX 2080. Оснащенная 10 ГБ новой памяти GDDR6X со скоростью 19 Gbps, RTX 3080 может стабильно выдавать 60 кадров в секунду в разрешении 4K. Стоимость в России - 63 490 рублей.

Венчает линейку видеокарта RTX 3090 по цене от 136 990 рублей, получившая прозвище BFGPU (Big Ferocious GPU - Большой Свирепый GPU). Она идет в комплекте с трехслотовым, двухосевым, продуваемым кулером. По заверениям производителя, графический процессор до 10 раз тише, чем TITAN RTX, и до 30 градусов холоднее. 24 ГБ памяти GDDR6X способны справиться с самыми сложными ИИ-алгоритмами и большими объемами контента. RTX 3090 до 50% быстрее лучшей на сегодня видеокарты TITAN RTX, позволяя играть в 60 кадрах в секунду в разрешении 8К.

Видеокарты серии GeForce RTX 30 будут производиться такими компаниями как ASUS, EVGA, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, Zotac, а также будут доступны в версии Founders Edition на сайте компании NVIDIA начиная с 6 октября. При этом GeForce RTX 3080 будет доступна с 17-го сентября, GPU GeForce RTX 3090 выйдет на рынок 24-го сентября, а GeForce RTX 3070 появится в октябре.