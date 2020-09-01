ООН заинтересовалась ситуацией с водоснабжением Крыма

Замглавы Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, которая представляет в ГД Крым, соберет информацию для ООН о том, как Украина перекрыла водоснабжение Крыма. Об этом депутат написала в своем Telegram-канале 1 сентября.

Ранее Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет просьбу организовать дипломатические переговоры с целью возобновления подачи воды Украиной на Крымский полуостров.

Как написала депутат в своем канале, она "приятно удивлена конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на мое обращение по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды".

По ее словам, со стороны ООН было "предложено сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму".

Поклонская также сообщает, что уже подготовила запрос о нехватке воды главе Республики Крым Сергею Аксенову.

Со 2 сентября в нескольких десятках населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов вода будет подаваться по графику. Это связано с обмелением по причине засухи Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ.

Подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, что обеспечивало порядка 90 процентов водоснабжения полуострова, была перекрыта украинской стороной в 2014 году.