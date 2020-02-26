Тревожная ситуация с запасами воды на полуострове накануне курортного сезона вновь заставила гидрологов и специалистов водного хозяйства активно заняться поисками внутренних резервов, позволяющих не ограничивать водоснабжение даже в засушливые годы.

Пока администрация Симферополя просчитывает возможность экономии воды социальными учреждениями и собственниками многоквартирных домов, миллионы кубометров утекают через дырявые трубы.

- Самое главное сегодня - рациональное использование имеющихся ресурсов, - уверен председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль. - К сожалению, из всего объема воды, который отбирается из трех водоемов для Симферополя - а это около 35 миллионов кубометров воды в год - экономика города использует лишь 38 процентов. Первоочередная задача на ближайшие годы - уменьшить потери в сетях.

Потери, оцениваемые в 62 процента, к сожалению, почти не сократились с украинских времен. По некоторым оценкам они даже увеличились. Причина в том, что заменой и модернизацией ветхих водопроводов в Симферополе практически не занимались - сети сегодня ветшают гораздо быстрее, чем ремонтируются.

Эту печальную тенденцию подтверждает и доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов. По его данным, износ водопроводных сетей в целом на полуострове составляет 65 процентов, очистных сооружений и запорно-регулирующих механизмов - 74.

Из-за этого 50-70 процентов подготовленной воды, поставляемой потребителям, теряется. Внутридомовые потери составляют 18-27 процентов. Не будь этого, возможно, и маловодный год не ощущался так остро.

В частности, в Симферополе и районе постоянно снижается процент реализации воды к объему ее забора: если в 2013 году он был равен 55-ти, то в 2018 году - лишь 43-м. При этом количество забираемой воды ежегодно растет: с 261 литра на человека в сутки в 2013 году до 340 литров в 2018-м. Обычная норма потребления, для сравнения - 130-150 литров.

По данным Ассоциации производителей трубопроводных систем, в Симферополе нуждается в замене 90 процентов водоводов, 98 процентов внутриквартальных сетей и 69 процентов уличных сетей. При этом в Севастополе ситуация несколько лучше: изношены лишь 67 процентов водоводов, 63 процента уличной сети и 40,7 процента внутриквартальной.

И вот теперь, когда открылось в буквальном смысле дно водохранилищ, в Симферополь для обследования и ревизии трубопровода привлечены специалисты из других городов Крыма - Алушты, Белогорска и Сак. Но сократить потери в короткое время все равно вряд ли удастся, и даже масштабный ремонт сетей может не дать ожидаемых результатов. Ведь по данным АПТС, на полуострове широко используются некачественные трубы.

Так, в 2018 году ассоциация провела проверку семи образцов труб местного производства, поставленных для замены изношенных сетей. Выяснилось, что они изготовлены из несертифицированного полиэтилена - предназначенного для производства пленок и упаковочных материалов. Но никак не труб. Тем не менее ГУП РК "Вода Крыма" не отказалось от их использования.

- Качественные полиэтиленовые трубы рассчитаны на эксплуатацию сроком 50 лет, а трубы, не соответствующие ГОСТам по качеству, начинают прорываться и при монтаже, и при первой опрессовке, и в течение первых лет эксплуатации. Тот минимум, который вкладывается в инвестпрограмму, тратится не так рачительно, как мог бы, - отмечает президент ассоциации Владислав Ткаченко.

Ассоциация сообщала о ситуации в прокуратуру, однако никакие меры не были приняты. На днях она отправила еще одно письмо генпрокурору РФ.

В то же время износ сетей в Крыму, по мнению Ткаченко, не слишком отличается от среднего по стране (за исключением Севастополя, где ситуация значительно лучше, чем в целом на полуострове).

- У нас не принято называть реальные цифры износа, это негативно влияет на рейтинг местных властей, - отмечает президент АПТС. - А Крым в момент включения в состав России мог не скрывать реальных цифр. Поэтому они довольно честно отразили ситуацию, и это, наверное, близко к реальному уровню износа коммунальной инфраструктуры по стране.

Что же касается долгосрочных планов, власти рассчитывают реанимировать Межгорное водохранилище, которое планируют заполнять из двух рек - Альмы и Качи. Строительство гидротехнических сооружений в рамках ФЦП развития Республики Крым для этих целей оценивается в сумму 20 миллиардов рублей. Технико-экономическое обоснование этого проекта уже разрабатывается, и документы будет поэтапно рассматривать научно-технический совет при Госкомводхозе Крыма.

- Реализация проекта позволит увеличить подачу питьевой воды жителям Симферополя с 40 до 65 тысяч кубометров в сутки в зависимости от времени года, - сказал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. - Также запланированы геологоразведочные работы для выяснения возможности использования запасов пресных вод Ивановского, Николаевского, Вилинского, Бештерек-Зуйского участков для водоснабжения города.

В то же время крымские ученые считают, что альтернативные источники водоснабжения до сих пор не задействованы. Например, очищенные воды Салгира можно было бы использовать для орошения сельскохозяйственных полей. В целом же сброс в Черное море сточных и дождевых вод сегодня достигает миллиона кубометров в сутки. Это гораздо больше суммарного объема воды, который сейчас используется из крымских водохранилищ. .

Мнение

Анатолий Пасынков, доктор геологических наук, профессор кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского:

- Биотехнологические и другие методы позволяют очищать сточные воды до такой степени, что их можно использовать для полива сельхозкультур. Также можно заниматься опреснением морской воды, как это делают в Израиле. Еще в 1988 году в "Геологическом журнале" предлагалось использование субмаринных источников пресной воды, которые разгружаются в акватории Черного моря. Особенность горного Крыма в том, что на южном берегу есть огромная масса горных пород, в основном известняков, пронизанных карстовыми полостями. И эти горные породы могут служить аккумуляторами или источниками накопления большого объема карстовых или карстово-жильных вод. Их часть разгружается на севере полуострова, где мы их "ловим" и накапливаем в водохранилищах. Например, самый крупный источник Курасу-Баши в Белогорском районе. Другая же часть воды из этих карстовых губок по зонам разломов вытекает в очагах субмаринной разгрузки в Черное море. Это огромное количество воды, которое измеряется в кубокилометрах, сопоставимо с теми, что хранятся в водохранилищах полуострова.