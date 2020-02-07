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07.02.2020 10:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эксперт назвал первоочередную меру для водной безопасности Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Крыму, который всегда был дефицитным в плане водообеспечения регионом, прежде всего необходимо акцентировать внимание на рациональном и экономном использовании уже имеющихся ресурсов. Об этом в комментарии РИА Новости заявил старший преподаватель кафедры геоэкологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Григорий Прокопов.

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- Первое - водопотери: по разным оценкам, степень изношенных водопроводных сетей, которые в основном строились еще в советское время, составляет от 30 до 50 процентов, - отметил он. - Поэтому необходима более интенсивная работа по их замене.

Также, по мнению ученого, важен повсеместный переход на современные экономные способы орошения, что уже применяют во многих хозяйствах, а также регулированное использование аграриями установок по разгону облаков. При этом Прокопов усомнился в эффективности установки крупных опреснительных станций, поскольку на полуострове нет площадей, которые бы подходили для сброса солей, за исключением территорий вблизи города Щелкино в Восточном Крыму.

Ученый уверен, что необходимо систематизировать использование для орошения уже очищенных сточных вод. Он сделал акцент на важности конденсационной влаги, возникновение которой, например, нивелируют карьеры, что разрушают горные массивы, "такие как Агармыш, а также холмы и гряды на Керченском полуострове".

Кроме того, Прокопов подчеркнул необходимость обеспечить водоохранную зону рек и не допускать вблизи таких зон высадку интенсивно обрабатываемых садов, из-за чего химикаты попадают в воду.

Фото: iStock
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В среду, 5 февраля, глава администрации крымской столицы Елена Проценко заявила, то аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставили власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении. Воду по графикам планировалось подавать в частных и многоквартирных жилых домах.

Однако вечером того же дня правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе. Премьер-министр республики Юрий Гоцанюк сообщил, что приток водохранилищ Симферополя за сутки превысил показатели января, а схему подачи воды по графику власти приведут в действие "в случае особой необходимости".

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