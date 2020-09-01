Пять главных "фишек" советского автопрома

Помните ли вы, сколько стоила машина в советское время? А знаете, куда бежал продавец, когда ему предлагали живые деньги за "ЗИМ"? Самые главные "фишки" советского автопрома мы сейчас можем узнать, пожалуй, только в одном месте - в автомузее "Моторы Октября". "РГ" уже рассказывала об открытии самой большой в стране экспозиции классики на колесах. А сегодня - время посидеть за баранками советских красоток, представленных тут. Или хоть помечтать об этом. Потому что в наше время купить бюджетную иномарку едва ли не проще, чем какую-нибудь отечественную машину во времена СССР.

Сколько стоит "ласточка"

Сейчас образец первого "Москвича" можно увидеть лишь в фильме "Москва слезам не верит". На этой машине электрик Николай возил Тосю с подружками на дачу, на ней же, спустя уже лет 20, ездил на поиски Гоши-Гоги-Григорий Иваныча. Стоила такая машина 9 тысяч рублей.

При том, что средняя зарплата советского человека в те времена составляла всего лишь 80 руб. Те, кто все-таки покупал "Москвич", считался в народе счастливчиком. А, казалось бы, ну почему? В "старушке" нет ни поворотников, ни даже обогрева салона! Но мы не должны забывать, что в советские-то годы мечталось совсем о другом.

Путешествия по стране, которые сейчас сравнительно доступны, ранее были за гранью фантастики. Нет, можно было, разумеется, получить профсоюзную путевку от любимого завода и оказаться в пижаме в полоску где-нибудь в санатории ВЦСПС. Но так, чтобы самому поехать, куда хочется, где хочешь останавливаться - это было трудно. "Москвич" же, пусть без поворотников и печки, такую возможность давал. На нем советские люди ездили на дачи и в путешествия к Черному морю.

Сколько "ЗИМ"?

Красавец по имени "ЗИМ" считался машиной представительского класса. По субординации лучше считался только "ЗИС", хотя и на "ЗИМ" партийная элита тоже разъезжала. Этот автомобиль примечателен тем, что конструктор Андрей Липгарт впервые поставил столь объемные конструкции не на раму, а на несущий кузов. Это обеспечивало хорошие динамические характеристики.

Ориентировочная цена на "ЗИМ" была 40 тысяч. Во всяком случае именно такой ценник стоял на "ЗИМе" в первом советском автомагазине на Бакунинской улице в Москве. И вот как-то раз в этот магазин зашел странный человек в шляпе. Выбирал-выбирал машину и вдруг спросил продавца, а можно ли купить "ЗИМ". Реакцию "дилера" было не описать! Чуть ли не побледнев от такого предложения (откуда у простого советского мужика 40 тысяч?!) продавец бросился к аппарату и натурально набрал КГБ. Тут и выяснилось, что перед ним - академик Антон Вальтер. Ну ладно, простите - пришлось продать.

Открытка для "ВАЗа"

Молодежь, не падайте в обморок. В советское время вы не могли просто так прийти в салон, выложить на прилавок кучу денег и сказать: "М-м-м, дайте мне вон ту бежевую "шестерку"". Нет. На автомобили была квота. Скажем, пять-шесть "Жигулей" на конструкторское бюро в определенный период. Первым делом надо было написать заявление в местком и попасть в очередь. Да, даже если есть деньги. Как правило, ждать ее приходилось несколько лет.

Потом вам приходила заветная открытка: мол, приходите в магазин на Варшавке, и там все оформят. Это был настоящий праздник для советской семьи! Люди в назначенный день и час шли в "салон", отстаивали там очередь, отдавали деньги, и получали накладную: мол, "уплочено". И уже с этой бумажкой отправлялись на склад. И еще там стояли в пробке, то есть в очереди.

Естественно, ни о каком выборе модели и цвета речи не шло: что осталось - то и берите. И никто в общем-то не возмущался. Правда, случались конфузы. Копили вы, допустим, на 400-й "Москвич", белого хлебушка недоедали, как вдруг бац - выходит новая модель. А "Москвич" 407-й стоил в два раза дороже 400-го! И вот тут начиналось самое интересное: надо было экстренно найти деньги. Да, экстренно, иначе открытка с мечтой попросту "сгорит".

Машина, которую нельзя купить

Молодая советская страна по уровню автомобилизации существенно уступала развитым государствам.

В 1927 году в США, например, было 23 млн машин, в Европе - более 5 млн, а в СССР всего лишь 12 тысяч! И только благодаря стечению обстоятельств в план первой пятилетки был включен запуск серийного производства отечественных авто.

Наладился он благодаря созданию завода "ГАЗ" и договору с компанией Генри Форда. В итоге к концу 30-х годов Советский Союз, что называется, догнал и перегнал Европу по количеству сошедших с конвейера грузовиков. Однако долгое время при Сталине купить машины, хоть они и производились, было нельзя. На машинах возили больших начальников, на них колесили спецслужбы или такси. На бортах таксомоторов обыкновенно значился слоган Адама Козлевича: "Эх, прокачу!".

Кто перерос лимузин

Фото: wikipedia.org

"ЗИЛ-114", один из самых красивых лимузинов советской поры, как оказалось, не так уж и удобен в управлении. На своем примере это продемонстрировал в своем Instagram директор "Моторов Октября" Дмитрий Октябрьский.

Коллекционер со своим средним ростом с трудом разместился на водительском месте "ЗИЛа". Если поставить ноги на педали, то колени оказываются почти на уровне руля.

Водить такой автомобиль некомфортно и даже небезопасно. Регулировка руля также не оставляла большого простора действий. Одним словом, эргономика "ЗИЛа" оказалась не на таком высоком уровне, как интерьер и внешний вид.

Конкретно

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