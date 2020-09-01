Почему Opel Grandland X за 2 млн рублей будет сложно на российском рынке

Компания Opel начинает продажи в России своего нового кроссовера Grandland X, который изо всех сил дистанцируется от родственных "французов" и упирает на немецкий комфорт, управляемость и надежность. Мы поездили на новинке под Питером и вот что думаем: все бы хорошо, если бы не цена, которая может сыграть с "возвращенцем" злую шутку.

Компактный кроссовер Opel Grandland X возвращается на наш рынок будто бы из небытия.

В 2015 году, как известно, немецкая марка свернула свою деятельность в России, оставив лишь осколок в виде СП GM-"АвтоВАЗ", какое-то время распродавались складские запасы, потом был четырехлетний вакуум, и вот немцы возвращаются теперь уже под крылом материнского концерна PSA Peugeot Citroen - как известно, в 2017 году французы приобрели бренд Opel, однако актуальные модели Opel Astra и Insignia времен General Motors у нас не появятся. Американский концерн запретил продажу машин на джиэмовских платформах на новых рынках.

Фото: Пресс-служба Opel

Как бы то ни было, интерес к новинке, которая позиционируется как подчеркнуто немецкая, достаточно велик, а первое знакомство с SUV, который прибыл к нам исключительно с переднеприводной компоновкой, показало что этот "немец" с французскими генами мог бы у нас неплохо выстрелить, если бы не одно НО - цена, которая стартует с отметки 2 млн рублей.

Давайте разберемся, стоит ли Grandland X этих денег и поделимся впечатлениями от первого российского тест-драйва.

Классический или несовременный?

Особенность нового продукта состоит в том, что стилистически он выдержан в духе модельной линейки Opel пяти-, а то и семилетней давности. Спокойный, интеллигентный, неагрессивный анфас, боковины с не слишком развитыми выштамповками и пластиковым кроссоверным обвесом, такая же не будоражащая эмоции "корма" - вот таков новый Grandland X.

Фото: Пресс-служба Opel

С одной стороны, он будто кричит: "Я не Peugeot!", "Я не Citroen!", "Я не DS!", с другой передает привет Сorsa, Astra, Mokka и Insignia былых времен - дизайнерский почерк тот же. Свежо выглядят разве что покатая крыша и игривое решение задних стоек. Впрочем, где-то такой ход мы уже видели. Не у Стива ли Матина с его универсалом Vesta?

Островки, современности все же есть, но, что называется, не акцентированы. К примеру, кроссовер будут продавать на нашем рынке только с полностью светодиодной фронтальной оптикой, а в старших комплектациях она будет к тому же адаптивной.

Фото: Пресс-служба Opel

Салон столь же спокоен и консервативен, а некоторые решения выглядят точно цитаты из Opel "джиэмовского розлива". К примеру, приборка - только аналоговая, со знакомыми ходами в оформлении. Очень похож и трехспицевый руль с лаконичными кнопками, а подрулевые переключатели опять-таки по-опелевски задраны вверх.

Ностальгию вызывает также и селектор "автомата", и место расположения центрального дисплея. То что последний предлагается для всех без исключения комплектаций - плюс.

Однако система кругового обзора простенькая - лишь эмулирует реальную картинку (например, вид сверху). Но вот к изображению с камеры заднего вида не придраться - четкое и сочное. Есть поддержка Android Auto и Apple Car Play, но трендовая "голова" от "Яндекса" - увольте! Ведь все машины идут в Россию с завода в немецком Айзенахе, а дилеров, чтобы освоить установку яндексовских "потрохов", пока маловато - до конца года их будет максимум 14 по всей стране.

Зато своими сиденьями, одобренными немецкой ассоциацией ортопедов AGR Grandland X кладет на лопатки практически всех конкурентов. Кресла и диван действительно очень удобные. И, надо сказать, подобные анатомические сидушки - "фишка" подавляющего большинства опелевских моделей, так что немцы выкладывают здесь на стол один из традиционных козырей. Диван, кстати, подогревается, но спинка не регулируется по наклону. Зато присутствуют лыжный лючок для длинномеров и задние дефлекторы вентиляции - такое есть далеко не у всех в сегменте.

Фото: Пресс-служба Opel

Багажник тоже вполне себе хорош - на 514 л, но из "умных" решений отметим разве что двойной пол, в подполье прячется докатка, а пятая дверь за доплату будет с электроприводом и возможностью открыть створку пинком ноги под бампером.

В теории в преимущества Grandland X можно записать также и определенный набор электронных ассистентов - в старших комплектациях (всего их три) предлагаются "автопарковщик" и система контроля движения в выбранном ряде, которая, правда, не возвращает в полосу, а лишь оповещает звуковым сигналом о непреднамеренном пересечении разметки.

Есть также система контроля слепых зон, но она идет с микроскопическими индикаторами в зеркальных элементах. Ну а система считывания дорожных знаков постоянно ошибается. Последней очень хотелось бы верить, но, увы, она видит то, чего нет и не видит то, что есть.

Не спорт, но физкультура

Фото: Пресс-служба Opel

Ломать голову над тем, какой мотор, какой привод и какую коробку выбрать нашим покупателям не придется. Это в Европе линейка включает несколько бензиновых и дизельных моторов, гибридный вариант с полноприводными возможностями, дизельные исполнения, а также альтернативу в виде "механики" и более современного 8-диапазонного "автомата".

У нас все аскетичнее - лишь 1,6-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор совместной разработкой BMW и PSA, 6-диапазонный "автомат" Aisin и передний привод. Ну а в качестве бонуса и преимущества перед "переднеприводниками", начиная со второй комплектации предусмотрена система выбора режимов движения (фактически - режима работы системы стабилизации IntelliGrip, аналога "пэсэашной" Grip Control).

Фото: Пресс-служба Opel

Стартует и управляется новый Opel опять-таки в традициях немецкой марки. Ускорение, которое обеспечивает франко-немецкий движок и японский "автомат", можно назвать уверенным, а временами даже относительно быстрым.

Однако управлять динамикой неудобно, поскольку спортивный режим коробки не предусмотрен, подрулевых лепестков нет, а постоянно тасовать передачи селектором АКП вряд ли кто то станет. Другое дело - торможение путем переключения на пониженные передачи на спуске - это вполне возможно.

Подвеска "немца" настроена на активную езду, в этом смысле он близок Skoda Karoq и Volkswagen Tiguan. Соответственно, как и у этих двух своих соотечественников ходовая отрабатывает неровности жестковато. Вот только оба "немца" локализованы в России, соответственно, имеют полноценный пакет для плохих дорог, включая "российские" настройки пружин и амортизаторов. У Grandland X же из адаптации - лишь стальная защита картера двигателя.

Фото: Пресс-служба Opel

Настройки шасси - европейские, читай - по сильно разбитым дорогам на этом Opel передвигаться не очень комфортно. Готовьтесь и к тряске, и к пробоям амортизаторов, если решите отжечь с основательно загруженным салоном и багажником. А вот по грунтовкам Grandland X гнать приятнее, здесь подвеска умеет отфильтровать волны и бугры. Из плюсов отметим также неплохую шумоизоляцию и умеренный, но далеко не рекордный расход топлива - примерно 9,5 л/100 км в смешанном цикле.

Передвигаться по "пересеченке" лучше ходом - клиренс 180 мм и относительно короткие свесы это позволяют. На скользких поверхностях и участках, где сочетаются скользкие, рыхлые поверхности и местами есть хороший зацеп, свое дело сделает система IntelliGrip, позволяющая варьировать режимы Снег", "Песок", "Грязь", "Стандарт" и отключать систему стабилизации. Однако с размытыми дождями колеями, мокрым песком и глубоким снегом такой Opel все же не совладает. Это прерогатива разве что 300-сильной гибридной модификации, которая для России пока не подтверждена.

Ну и, наконец, 1 999 999 рублей, которые дилеры просят за вернувшийся Opel, это, что называется, легкий перебор. Понятно, что ставка делается на фанатов, лояльных клиентов, любителей экзотики и в том числе и французского автопрома (многие почему то убеждены, что Grandland X - это клон Peugeot 3008, хотя это не так).

Но давайте посмотрим на начальные ценники конкурентов. Kia Sportage - от 1 464 900 рублей, Hyundai Tucson - от 1 584 000 рублей, Volkswagen Tiguan - от 1 659 000 рублей. На наш взгляд, очевидно, что для того, чтобы не провалиться на нашем рынке, Grandland X, как воздух, нужна локализация. Но представители марки лишь говорят (как нам показалось, вздыхая) - "пока не планируется".