Полиция будет проверять подготовку водителей

ГАИ может получить полномочия по проверке автошкол. Проект поправок в Закон "О полиции" выложен для антикоррупционной экспертизы на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Идея наделить такими полномочиями Госавтоинспекцию ходит уже давно. Сейчас ГИБДД должна проверять соответствие программ подготовки водителей автошкол установленным примерным программам. Также Госавтоинспекция в обязательном порядке выдает заключения на соответствие учебно-материальной базы автошколы требованиям этих программ. Без этих документов автошкола не имеет права готовить водителей. Если вдруг выяснится, что она обучала водителей, не выполнив эти требования, то даже те кандидаты, которые права получили, останутся без них. Водительские удостоверения будут аннулированы.

Однако некоторые хитрые автошколы для получения этих ценных документов на свою деятельность заключали договора аренды помещений, площадок, закупали или арендовали новые автомобили, а после того, как заключение было получено, быстро расторгали эти договора. Учили людей они на чем и где придется, но экономили массу денег. Ведь все это имущество больше не нужно содержать.

Такая ситуация возможна и сегодня. Ведь у Госавтоинспекции, после того как она выдала заключения, нет возможности контролировать, как автошкола соблюдает все требования, идут ли занятия по утвержденным программам. А может она давно продала все машины и лишь имитирует учебу?

Поправки в Закон "О полиции" наделяют инспекторов полномочиями по участию в проверке лицензирующими органами автошколы. Но только в части проверки соответствия учебно-материальной базы.

Надо сказать, что попытка наделить этими полномочиями ГИБДД насчитывает уже не один год. Вначале предполагалось сделать это внесением поправок в указ президента о полиции. Однако на этот проект Главное правовое управление президента дало отрицательный отзыв, отметив, что это решается не указом президента. И вот теперь МВД решило внести поправку в другой законодательный акт - в Закон "О полиции". Если документ будет принят, то, по сути, полиция получит право проверять автошколы вместе с лицензирующими органами. По по аналогии с проверками соблюдения правил хранения оружия.

Как отметил президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, давно пора. Такие полномочия полиции ни в коей мере не коснутся добропорядочных автошкол. Зато позволят окончательно убрать с рынка подготовки водителей серые автошколы и повысить уровень подготовки водителей.

Напомним, что Госавтоинспекции была возвращена обязанность проверять учебно-материальную базу автошкол и выдавать на нее заключения в 2014 году после четырехлетнего перерыва. И связано это было именно с появлением огромного количества мошеннических автошкол и резким снижением уровня подготовки водителей. Это дало свой результат. Рынок заметно очистился.

Так, по итогам 2019 года по сравнению с 2014 годом количество дорожно-транспортных происшествий по вине начинающих водителей снизилось на 49,2 процента, погибших в них людей - на 62,2 процента, раненых - на 48 процентов.

Но пока остается проблема с так называемыми мобильными автошколами. Это когда одна организация закупила технику, учебные пособия, а потом ездит по разным регионам, открывая свои филиалы. Учебно-материальная база предъявляется и перевозится для демонстрации в следующий регион.

Напомним, что сейчас в приказах МВД закреплены основания, по которым можно прекратить действие ранее выданного заключения. Таким основанием может быть, например, обращение собственника земельного участка о том, что автошкола расторгла договор аренды. Но самостоятельно выявить факт того, что автошкола перестала соответствовать выданному ранее заключению, ГИБДД пока не может.