Пользователи iPhone и iPad будут быстрее получать обновления

Теперь модераторы магазина не будут блокировать обновления приложений, если программное обеспечение нарушает те или иные правила, при условии, если приложение было доступно в App Store ранее. "Для приложений, которые уже находятся в App Store, обновления с исправлением ошибок больше не будут отклоняться из-за нарушения гайдлайнов, за исключением тех, которые связаны с юридическими проблемами. "Вместо этого вы сможете устранить нарушения гайдлайнов в следующем обновлении", - говорится в сообщении компании, адресованном разработчикам.

Также разработчики смогут обжаловать не только решения модераторов, но и рекомендации магазина приложений в целом. "В дополнение к обжалованию решений о том, нарушает ли конкретное приложение гайдлайны, разработчики могут предложить изменения в самих гайдлайнах. Кроме того, мы рекомендуем предложить свои предложения по App Store и платформе разработки Apple, чтобы мы могли продолжать улучшать опыт всего сообщества разработчиков", - добавляет Apple.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание Apple об устранении нарушений в магазине App Store. Ведомство хочет, чтобы яблочная компания удалила правило, "дающее ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине. Выполнить эти требования купертиновцы обязаны до 30 ноября 2020 года и уведомить об этом ФАС России. "На настоящий момент времени указанные события не наступили, - уточнили в пресс-службе ФАС. - В ведомство не поступали извещения от компании о выполнении предписания. Таким образом, на данный момент пока рано говорить о выполнении или невыполнении Apple требований, предусмотренных предписанием".