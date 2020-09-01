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01.09.2020 13:12
Рубрика: Digital

Пользователи iPhone и iPad будут быстрее получать обновления

Текст: Иван Черноусов
Apple изменила политику магазина App Store. Теперь пользователи будут получать обновления приложений еще быстрее, чем раньше. Об этом пишет портал macrumors.com со ссылкой на представителей "яблочной" компании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Теперь модераторы магазина не будут блокировать обновления приложений, если программное обеспечение нарушает те или иные правила, при условии, если приложение было доступно в App Store ранее. "Для приложений, которые уже находятся в App Store, обновления с исправлением ошибок больше не будут отклоняться из-за нарушения гайдлайнов, за исключением тех, которые связаны с юридическими проблемами. "Вместо этого вы сможете устранить нарушения гайдлайнов в следующем обновлении", - говорится в сообщении компании, адресованном разработчикам.

Фото: iStock
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Также разработчики смогут обжаловать не только решения модераторов, но и рекомендации магазина приложений в целом. "В дополнение к обжалованию решений о том, нарушает ли конкретное приложение гайдлайны, разработчики могут предложить изменения в самих гайдлайнах. Кроме того, мы рекомендуем предложить свои предложения по App Store и платформе разработки Apple, чтобы мы могли продолжать улучшать опыт всего сообщества разработчиков", - добавляет Apple.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание Apple об устранении нарушений в магазине App Store. Ведомство хочет, чтобы яблочная компания удалила правило, "дающее ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине. Выполнить эти требования купертиновцы обязаны до 30 ноября 2020 года и уведомить об этом ФАС России. "На настоящий момент времени указанные события не наступили, - уточнили в пресс-службе ФАС. - В ведомство не поступали извещения от компании о выполнении предписания. Таким образом, на данный момент пока рано говорить о выполнении или невыполнении Apple требований, предусмотренных предписанием".

Digital Технологии Компании Информационные технологии Apple

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