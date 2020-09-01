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01.09.2020 22:08
Рубрика: Экономика

Приложение "мобильный идентификатор" проходит сертификацию

Текст: Ирина Алпатова

Разработанное Минкомсвязью приложение для идентификации граждан проходит сертификацию, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные

"Там все уже создано, вопрос в сертификации и криптозащите ключей электронных квалифицированных подписей", - приводит агентство его слова.

О том, что такое приложение будет разработано к концу лета, ранее также сообщала Минкомсвязь. Идея "Мобильного идентификатора" появилась в связи с успешной практикой цифровых пропусков во время пандемии. Новое приложение будет работать по тому же принципу - бесконтактно по QR-коду. Например, его можно будет использовать при покупке алкоголя и сигарет, при оформлении пропусков в здания с КПП, при покупке билетов на самолеты и в театры.

Приложением смогут пользоваться владельцы учетных записей на едином портале госуслуг, но для активации придется лично обратиться в МФЦ.

Эксперимент по запуску приложения ранее планировалось провести с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. Разработка приложения - это первый этап эксперимента.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

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