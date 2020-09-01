Путин пожелал успехов первоклассникам

Глава государства в режиме видеоконференции поздравил студентов и школьников с началом учебного года и отдельно пожелал успехов первоклассникам. "Безусловно, самые добрые слова вашим родителям, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, вообще всем вашим близким, которые рядом с вами, которые переживают за вас, верят в вас", - добавил он.

Первое сентября - это всегда праздник, и особое присущее только этому дню волнение, когда с нетерпением ждешь встречи с одноклассниками, с любимыми учителями, с которыми предстоит постигать новые знания, поразмышлять вместе, помечтать о будущем, подчеркнул Владимир Путин.

"В этом году эти эмоции еще острее. Потому что в весенние месяцы все вы почувствовали, как сильно - во всяком случае, многие из вас, большинство, надеюсь - почувствовали, как вы сильно скучаете по школе, по обычным, а не только дистанционным урокам", - продолжил президент.

"Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе, к звонкам, переменам, живому, непосредственному общению учеников и друг с другом, и с преподавателями, учителями. И такое возвращение, безусловно, для всех большое событие и большая радость", - заключил Путин.

Видео: RT