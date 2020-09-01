Путин: Россия не позволит преуменьшить роль СССР в борьбе против нацизма

Наша страна, уверен президент Владимир Путин, никогда не позволит преуменьшить роль и значение Красной Армии и народов Советского Союза в борьбе с нацизмом. "Они абсолютные герои и останутся в таком качестве в нашем сознании навечно", - заявил он в ходе Всероссийского открытого урока.

Ценность их подвига в том, что они не позволили уничтожить народы СССР. "Поэтому мы не должны никогда об этом забывать", - указал глава государства.

Большая заслуга Красной Армии и в освобождении Восточной и Центральной Европы, подчеркнул Путин. Дальнейшие события, формировавшиеся в этих государствах режимы, отношение к ним населения можно обсуждать, согласен он, но это ни в коем случае не ставит под сомнение, кто был агрессором и кто на кого напал. "Вопрос, кто был виновником войны, абсолютно очевидный", - сказал российский лидер.