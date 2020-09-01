Путин завершил открытый урок "крылатым выражением"

Движение вперед каждого означает движение вперед всей страны, заявил президент, завершая Всероссийский открытый урок.

"Даже тот, кто впервые пришел сегодня за парту, переступил школьный порог и только начал учиться в первом классе, уже решает важнейшую для страны задачу, получая необходимые для себя знания и создавая условия для движения страны вперед", - заявил Владимир Путин.

Президент уверен, что вместе удастся решить все задачи, которые стоят перед страной.

"Дорогу осилит идущий", - заключил глава государства.