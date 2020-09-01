Одна из самых скоростных магистралей Москвы, Большая Ордынка, из оживленного шоссе становится тихой улочкой, где учтены интересы пешеходов, водителей авто и велосипедистов. Как рассказали "РГ" в ЦОДД, количество полос здесь сократилось с трех до двух, но пропускная способность не уменьшилась. К тому же удалось добавить 100 парковочных мест.

Идею "перерисовать" улицу подкинули специалисты центра "Пробок.нет". Как отметил у себя в блоге его руководитель Александр Шумский, главной проблемой Ордынки был транзитный характер движения. Хотя там есть и кафе, и культурные, и соцучреждения - это не просто вылетная магистраль. В итоге возникала определенная дисгармония. Например, в этом районе был существенный дефицит парковочного пространства. Попросту негде было встать даже рядом со школой. А ведь есть еще на Большой Ордынке поликлиника, кафе, но и возле них с парковкой тоже были проблемы. По предварительным подсчетам, на всю улицу протяженностью более километра было только 30 мест для машин.

В центре "Пробок.нет" также отмечали, что средняя скорость автопотока на Ордынке была куда выше привычных для мегаполиса 50 км/ч. В итоге экспертный центр предложил скорректировать схему движения за счет переразметки, чтобы трафик успокоился естественным путем, а не за счет дополнительных камер и штрафов. В ЦОДД эти предложения проанализировали и пришли к компромиссу. Переразметка позволила сократить число полос с трех до двух и уменьшить их ширину всего на 25 см. Но это позволило добавить целую велополосу и парковочные места. Как отмечает Шумский, новая велодорожка стала попутной, она выделена оранжевым цветом. С одной стороны, это подчеркивает ее экспериментальный характер. Но куда важнее другой аспект. Броская раскраска делает новых участников движения более заметными для автомобилистов. Ведь те, кто ездит по Ордынке часто, привык только к одному велосипедному ряду, и появление второго может стать неожиданным.

Насчет велодорожки было несколько идей. Например, предлагалось сделать только одну полосу, но двустороннюю. Но решили иначе: по одной стороне "байки" едут в центр, по другой - в область. И что самое важное: все велополосы доходят до перекрестков, а не обрываются посередине. В ЦОДД считают: сокращение числа полос не приведет к затруднениям, поскольку на выезде с Ордынки перед Серпуховской площадью три полосы останутся. Работы на Ордынке практически завершены. В "Пробок.нет" считают переразметку Ордынки одним из самых успешных проектов последнего времени.