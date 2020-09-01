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01.09.2020 12:04
Рубрика: Общество

Собянин поздравил москвичей с Днем знаний

Текст: Любовь Проценко
Фото: Аркадий Колыбалов
1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин встретил в школе N 2097 в Южном Тушино. Это крупный образовательный комплекс, где более 5 тысяч учащихся учатся в 18 зданиях. Главу города встречали в "Школе старшеклассников"- корпусе на улице Туристской, в котором с 2018 года учатся действительно самые старшие - ребята с 8 по 11 класс.

Обращаясь к ученикам и их учителям, Собянин сказал:

- 1 сентября - удивительный день. Мы привыкли каждый год в этот День знаний приходить в школы, но сегодня вдвойне волнующий праздник, так как многие из вас по полгода не видели друг друга, свои классы, педагогов.

По его словам, многие испытывали тревогу, как будет организован учебный процесс в школах, какие риски остаются в связи с коронавирусом. Собянин заявил:

Фото: nemchinowa / iStockphoto
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- К сожалению, эпидемия не закончилась. Но, тем не менее, все школы, дошкольные учреждения сегодня приступили к работе, и я надеюсь, что все будет нормально. Хочу пожелать всем здоровья, новых знаний, успехов всем учащимся и педагогам. Поздравляю всех с праздником!

Мэр напомнил, что не все ученики 1 сентября пошли в школу, в том числе по состоянию здоровья. Но с помощью "Московской электронной школы" все они могут продолжать занятия и дома. "Есть и у нас семьи, в которых либо опасаются попасть в условия коронавируса, либо у детей ослабленное здоровье, - рассказала мэру директор школы Галина Пискарева. - Таких у нас семь. Все они написали заявление об обучении в дистанционном формате. Мы им это обеспечили. Параллельно с классом ребенок через компьютер присутствует дистанционно". Те же папы и мамы, которые привели своих школьников в классы, могут не волноваться: в их комплексе соблюдены все санитарные меры, предписанные Роспотребнадзором, заверила директор.

"Школа старшеклассников" - не просто название, а пилотный проект, цель которого дать школьникам несколько направлений для поиска своего пути в жизни. В частности, в области медицины, инженерии и биохимии, для чего там организованы инженерный, медицинский, кадетский классы, а так же IT-класс, IT-полигон и "Робо-класс" с новейшим цифровыми и мультимедийными оборудованиями. В ходе комплексного ремонта в их корпусе создано образовательное пространство, больше похожее на вузовское - с лекционными аудиториями, лабораториями и помещениями для групповой и индивидуальной работы. В этом году в "Школе старшеклассников" будут обучаться 400 учащихся.

Фото: Gettyimages
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Всего в столице пошли сегодня в школу более 1,5 млн школьников. В первый класс из них - 113 тысяч. Дошкольные группы будут посещать около 435 тысяч малышей. Как отметила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, все 537 школ столицы с 1 сентября приступили к работе в очном режиме.

За каждым классом закреплен кабинет, чтобы дети не перемещались по школе. Исключение составят предметы, для которых нужно специальное оборудование, например, физика, химия, технология или физкультура. Учителя будут сами приходить к ребятам. Поскольку уроки будут начинаться у разных классов в разное время, то и перемены, и время завтраков и обедов тоже будет у каждого свое. Все работники образования, включая охранников, поваров, медиков и других перед 1 сентября сдали тесты на коронавирус, три процента из 180 тысяч, у которых обнаружена опасная инфекция, к работе не допущены - они должны пройти 14-дневный карантин.

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