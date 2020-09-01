Собянин включил 8 станций метро и МЦД в перечень бесплатных пересадок

Еще на восьми станциях подземки пассажиры смогут сделать бесплатные пересадки на МЦД. Постановление на этот счет подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Бесплатные пересадки с метро на МЦК и наоборот в течение 90 минут с начала поездки в столице стало можно делать с 2015 года. После открытия МЦД такая возможность появилась и у пассажиров Московских центральных диаметров. Список станций, на которые можно сделать бесплатные пересадки, определяет правительство Москвы. С сентября этого года в перечень включили еще 8 станций:

1) При проезде с любых станций МЦК и МЦД можно будет сделать бесплатные пересадки на станции метро "Молодежная", "Улица Академика Янгеля" и "Улица Скобелевская";

2) При проезде с любых станций метро, МЦК можно будет сделать бесплатные пересадки на станции "Рабочий Поселок" МЦД-1, "Красный Строитель" и "Бутово" МЦД-2.

3) Бесплатная пересадка также появится между станциями МЦД "Москва-Рижская" (Рижский вокзал) и "Рижская".