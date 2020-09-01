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01.09.2020 18:45
Рубрика: Экономика

В Москве выбрали победителей конкурса на дизайн двух станций метро

Текст: Александр Мелешенко

В Москве выбрали победителей международного конкурса на разработку архитектурного облика двух новых станций подземки. Дизайн станции "Проспекта Маршала Жукова" Рублево-Архангельской ветки будет создан по концепции столичного бюро ASADOV, а станцию "Кленовый бульвар 2" Бирюлевской линии оформят по задумке консорциума с участием всемирно известного бюро Zaha Hadid Architects Ltd.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Конкурс, напомним, стартовал еще в апреле, для участия в нем было подано 78 заявок от архбюро из 12 стран, включая Италию, Великобританию, Испанию и другие. В финал вышли три международных консорциума и семь российских бюро.

"Мы провели уже пять конкурсов на дизайн станций, и каждый раз получаем максимально интересные результаты, - говорит главный архитектор столицы, зампредседателя жюри конкурса Сергей Кузнецов. - Для архитектуры московского метрополитена это знаковые вещи, которые популяризируют и метро, и современную архитектуру Москвы в целом. Проекты победителей в этом году получились яркими, новаторскими, они доказывают, что мы движемся в правильном направлении. Не сомневаюсь, что новые станции попадут в туристические маршруты города".

Станции, которые отобрали для конкурса, довольно необычные. Они будут пересадочными с Большим кольцом подземки и войдут в состав двух новых радиальных веток. Нетрудно догадаться, что пассажиропоток на них будет высоким. А с учетом яркого дизайна не исключено, что на эти станции будут приезжать и с сугубо туристическим интересом. Например, станция "Кленовый бульвар 2" по проекту консорциума под лидерством Zaha Hadid Architects Ltd привлечет внимание уже вестибюлем - он будет полностью прозрачным, естественный свет сможет проходить даже через проемы в крыше. Помимо стекла для отделки используют бежевый и темно-серый известняк, а также серый гранит и элементы из нержавеющей стали.

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Выбрали победителей международного открытого конкурса на дизайн двух станций Большой кольцевой линии #мосметро В номинации "Проспект Маршала Жукова" победил проект архбюро Асадова. В основе образа - Орден Великой Отечественной войны, одна из самых почитаемых наград страны. Это будет яркая станция с белым обрамлением и золотыми лучами. Второй победитель - в номинации "Кленовый бульвар 2" - всемирно известное бюро Захи Хадид. Станция будет легкой и элегантной. Важным элементом станет свет, которого так не хватает в нашем климате. #БКЛ

Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin)

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