В Москве выбрали победителей конкурса на дизайн двух станций метро

В Москве выбрали победителей международного конкурса на разработку архитектурного облика двух новых станций подземки. Дизайн станции "Проспекта Маршала Жукова" Рублево-Архангельской ветки будет создан по концепции столичного бюро ASADOV, а станцию "Кленовый бульвар 2" Бирюлевской линии оформят по задумке консорциума с участием всемирно известного бюро Zaha Hadid Architects Ltd.

Конкурс, напомним, стартовал еще в апреле, для участия в нем было подано 78 заявок от архбюро из 12 стран, включая Италию, Великобританию, Испанию и другие. В финал вышли три международных консорциума и семь российских бюро.

"Мы провели уже пять конкурсов на дизайн станций, и каждый раз получаем максимально интересные результаты, - говорит главный архитектор столицы, зампредседателя жюри конкурса Сергей Кузнецов. - Для архитектуры московского метрополитена это знаковые вещи, которые популяризируют и метро, и современную архитектуру Москвы в целом. Проекты победителей в этом году получились яркими, новаторскими, они доказывают, что мы движемся в правильном направлении. Не сомневаюсь, что новые станции попадут в туристические маршруты города".

Станции, которые отобрали для конкурса, довольно необычные. Они будут пересадочными с Большим кольцом подземки и войдут в состав двух новых радиальных веток. Нетрудно догадаться, что пассажиропоток на них будет высоким. А с учетом яркого дизайна не исключено, что на эти станции будут приезжать и с сугубо туристическим интересом. Например, станция "Кленовый бульвар 2" по проекту консорциума под лидерством Zaha Hadid Architects Ltd привлечет внимание уже вестибюлем - он будет полностью прозрачным, естественный свет сможет проходить даже через проемы в крыше. Помимо стекла для отделки используют бежевый и темно-серый известняк, а также серый гранит и элементы из нержавеющей стали.