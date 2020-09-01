В столичное метро вернулись музыканты

На станциях столичного метрополитена вновь зазвучала музыка. С 1 сентября в подземке продолжили оффлайн-проект "Музыка в метро".

Как рассказали в пресс-службе метрополитена, возобновляются живые выступления музыкантов на станциях Мосметро. Ранее из-за борьбы с пандемией "Музыка в Метро" звучала только онлайн.

Сейчас поиграть и послушать музыку можно лишь с соблюдением мер предосторожности: выдерживая социальную дистанцию, а также надев маски и перчатки. Для удобства, на выделенных под проект площадках нанесена разметка социальной дистанции.

Так сегодня музыканты будут выступать на Арбатской, Курской и Третьяковской станциях. Ознакомиться с афишей можно на сайте.