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01.09.2020 05:13
Рубрика: Общество

В Приморье заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

Текст: Анна Бондаренко

Во вторник, 1 сентября, в Приморском крае стартовала кампания вакцинации населения от гриппа, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Отмечается, что к настоящему моменту в медицинские учреждения уже поступило 85 процентов количества вакцины от общей потребности региона. Прививать жителей края будут отечественными препаратами "Совигрипп" и "Ультрикс", которые приобретены за счет федерального бюджета.

"С вакциной "Совигрипп" мы работаем не меньше трех лет. Она хорошо себя зарекомендовала, единственное изменение этого сезона - добавлены антигены тех штаммов, циркуляция которых ожидается в этом эпидемиологическом периоде", - рассказала заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Фото: iStock
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У прививочной кампании 2020 года два главных новшества. Во-первых, она сделать прививку бесплатно может любой житель региона. Раньше не платили те, кто находится в группе риска, - дети, студенты, пожилые люди, учителя, врачи и некоторые другие.

Во-вторых, чтобы увеличить охват населения, в четырех городах края заработали мобильные пункты вакцинации. Синие палатки расположили в самых людных местах во Владивостока, Уссурийска, Артема и Находки. По словам Анастасии Худченко, палатка размером 60 "квадратов" может одновременно вместить до 10 человек - даже с соблюдением "социальной дистанции". Прививочная бригада обеспечена всем необходимым материалом, медперсонал также работает с соблюдением обязательных санитарных норм.

"Индивидуальная ампула с вакциной вскрывается при пациенте, поэтому каждый гражданин может видеть, что это вакцина трехкомпанентная против гриппа, и в ее состав входят именно антигены гриппа. К вакцине прилагается регистрационное удостоверение, в котором прописан состав", - подчеркнула министр.

Основная вакцинация традиционно будет проходить в поликлиниках. Жители сел смогут сделать прививку в ФАПе или районной больнице. Также можно организовать выезд прививочной бригады на место или доставку жителей небольших отдаленных населенных пунктов в районную больницу.

В этом году в Приморье планируется привить от гриппа до 60 процентов населения. Прогнозируется, что люди в этом сезоне будут болеть смешанными формами инфекции: коронавирусом с ОРВИ или гриппом.

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