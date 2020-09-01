В Башкирии осудили женщину, выбросившую ребенка в мусорку

36-летнюю жительницу Туймазов суд признал виновной в покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Женщина выбросила его в мусорный бак. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Как установил суд, в ночь 13 на 14 мая 2020 года подсудимая родила у себя дома ребенка, а затем вынесла младенца на улицу в пакете, положила в мусорный контейнер и ушла домой. Плач малыша услышал проходивший мимо дворник, который вызвал скорую. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи ребенок остался жив, уточнили в следкоме.

Личность матери младенца установили в кратчайшие сроки. Она признала вину в совершенном преступлении. Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В ходе следствия выяснилось, что у этой женщины есть еще двое детей. Их передали отцу. Опека над младенцем передана родственникам со стороны отца новорожденного. Решается вопрос о лишении подсудимой родительских прав.