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01.09.2020 17:40
Рубрика: Происшествия

В Бугульме убили бизнесмена, расправившегося с грабителями два года назад

Текст: Олег Платонов (Казань)

В Бугульме убили бизнесмена Евгения Деданина, который два года назад нейтрализовал напавших на его дом грабителей. Трагедия произошла сегодня на базе его собственной фирмы. По информации МВД РТ, 43-летнего мужчину убили выстрелом в голову. Преступник задержан, ведется следствие. Правоохранительные органы не исключают, что это может быть продолжение двухлетней давности.

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Тогда 12 сентября в дом Евгения Деданина ворвались трое вооруженных преступников. Они связали хозяина, его жену и их гостя. Хозяин дома смог освободиться и добежал до кухни, где схватил два ножа и начал хаотично отбиваться от грабителей, один из которых был вооружен пистолетом. В итоге, двое нападавших скончались от полученных ранений. Оба оказались жителями Самарской области. Третий сбежал, но позже был задержан. Именно он оказался организатором ограбления и был осужден к шести годам строго режима.

В СК расценили действия Деданина как превышение необходимой обороны и возбудили уголовное дело. Однако прокуратура республики отменила решение о возбуждении дела, мотивировав это тем, что мужчина действовал в пределах необходимой обороны.

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