В Татарстане осудили грабителей, убитых при нападении на бизнесмена

Бугульминский районный суд Татарстана вынес приговор по делу о нападении на семью предпринимателя. Двое грабителей, которых бизнесмен убил при самообороне, признаны виновными. Третий преступник, организатор разбоя, получил шесть лет строгого режима. Об этом сообщает Управление МВД РФ по РТ.

Напомним, это преступление с неожиданной развязкой произошло 12 сентября 2018 года. Утром в дом бугульминского бизнесмена ворвались двое неизвестных в масках. Угрожая предметами похожими на пистолеты, они связали хозяина, его жену и знакомого супругов.

Однако бизнесмену удалось освободиться. Он схватил нож и нанес грабителям несколько ударов. От ран преступники скончались на месте. Затем предприниматель вызвал полицию. При осмотре сотрудниками МВД было изъято травматическое оружие.

Вскоре удалось выяснить личность нападавших. Оба оказались жителями Самарской области. Следователи ОМВД России по Бугульминскому району возбудил уголовное дело о разбойном нападении. При этом угроза уголовного наказания за превышение самообороны нависла и над бизнесменом Евгением Деданиным. Но вскоре дело было отменено.

Между тем следствию удалось установить и третьего участника преступления - им оказался 47-летний житель Бугульмы. В итоге выяснилось, что именно он продумал детали разбоя и руководил нападением. Его приговорили к шести годам строгого режима.