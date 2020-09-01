В Дагестане у браконьеров изъяли осетров на 12 миллионов рублей

В акватории Каспийского моря в Дагестане задержаны две группы браконьеров, промышлявшие добычей рыбы осетровых пород, сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ по региону.

Всего у браконьеров изъято 90 особей осетра весом 300 килограмм. Их стоимость оценивается в сумму более 12 миллионов рублей.

Рыба осетровых пород запрещена к добыче. В Дагестане неоднократно проводятся рейды по поимке браконьеров, которые выловленную рыбу и извлеченную черную икру незаконно перевозят для продажи в другие регионы страны.

В прошлом году сотрудники пограничного управления ФСБ Дагестана вместе с коллегами из регионального МВД выявили маршрут, по которому перевозилась крупная партия незаконно добытой рыбы осетровых пород.