Жертвы теракта в Беслане рассказали о новых эпизодах трагедии

Сегодня, первого сентября ровно в 9.15 в бесланской школе № 1 прозвенел звонок - именно в это время 16 лет назад здесь началась торжественная линейка, обернувшаяся трагедией. Тогда здание захватили террористы, взяв в заложники 1128 человек, 334 из них погибли.

Сейчас в школе № 1 проходит Вахта Памяти, которая продлится с первого по третье сентября - в память о жертвах этой трагедии. В спортзал школы, где установлен деревянный крест и висят портреты погибших, идет бесконечный поток людей, которые возлагают цветы. Огромное красное пятно из гвоздик в центре зала быстро растет. Люди плачут, вспоминая произошедшую трагедию, не в силах сдержать слезы. Здесь никто не говорит и не выступает - слова не нужны. Звучит только траурная музыка.

За время трехдневной Вахты Памяти во Владикавказе, Беслане и Москве пройдет много мероприятий. В том числе это III Международная конференция "Дети - жертвы Холокоста и террора", крестный ход с портретами погибших, выставка "Современные воины". В Москве у памятника жертвам трагедии на Солянке состоится возложение цветов.

- Каждый год третьего сентября в Москве у монумента собираются все те, кого коснулась эта беда, - повзрослевшие бывшие заложники, родные погибших спецназовцев, врачи, которые помогали пострадавшим восстановиться, - говорит заместитель председателя Правительства Северной Осетии - полномочный представитель РСО - Алания при президенте РФ Борис Джанаев. - Каждый год сюда приходят сотни неравнодушных людей. Мы склоняем головы у могил защитников, отдавших жизни в бою за наших граждан. Это нужно каждому из нас.

Корреспондентам "РГ" удалось найти одну из женщин, которая оказалась в школе во время теракта, но выжила. Лариса Кудзиева пришла на торжественную линейку с двумя детьми - восьмилетним сыном Зауром и дочерью Мадиной, учившейся тогда на третьем курсе университета. Когда уже после взрыва в спортзале один из боевиков бросил гранату в заложников, Лариса закрыла собой детей, и они получили легкие ранения. Сама же она… потребовалось 16 лет и больше двадцати операций, чтобы восстановить здоровье. Последняя операция состоялась лишь в июле этого года.

Ларису вынесли из школы одной из последних. Она подняла руку, чтобы позвать на помощь, и ее увидели. До этого считали погибшей, поскольку она потеряла сознание, была в крови и не подавала признаков жизни.

- Когда в спортзале школы прогремел взрыв и я немного пришла в себя, то увидела, как наши спецназовцы врываются в окна и двери, - рассказывает Лариса. - Они были в касках, бронежилетах… это все весило, наверное, очень много, но они двигались с кошачьей ловкостью и быстротой. Меня даже тогда это поразило, несмотря на все происходящее. И в этот момент боевик, который находился рядом, кинул в нас гранату… Один из спецназовцев бросился на нее сверху и закрыл всех собой… Потом я узнала, что его звали Андрей Туркин. Он был единственный сын у матери, а его жена ждала ребенка… Благодаря ему мы остались живы. И не только мы. Но взрывная волна меня все-таки отбросила. Детей успела закрыть. Правую руку я не чувствовала, как будто на нее что-то навалилось. На самом деле ее порвало и поломало в девяти местах. А с головы у меня вдруг начало что-то капать. Сын закричал: "Мама, мама!" Я помню, как пытаюсь второй рукой вытереть льющуюся кровь - и накалываюсь на торчащие кости своего лица…

Лариса какое-то время лежала без сознания, и что происходило вокруг, она не помнит. Потом ее заметили и вытащили. В больнице Беслана ее не узнал знакомый врач, который был близким другом семьи - потому что от лица у нее осталась только половина. По дороге в клинику во Владикавказе она два раза умирала в скорой. Ее чудом довезли. Но в суматохе перепутали фамилию, и до пятого сентября она числилась среди погибших, пока ее не разыскали родственники…

Оба ребенка Ларисы Кудзиевой выжили во время теракта в Беслане. Но стресс перенесенной катастрофы не проходит бесследно. Спустя несколько лет младший сын, Заур, внезапно скончался от сердечного приступа, хотя раньше был абсолютно здоров… Фактически он тоже является жертвой теракта, но этого не записано ни в одном документе.

Во время захвата школы рядом с Ларисой оказался другой мальчик, которого она раньше не знала, - Сармат Боллоев. Его отца застрелили боевики, и Лариса взяла на себя заботу об этом ребенке, добывала для него воду (бандиты не давали заложникам пить), защищала, а террористам и вовсе заявила, что это ее сын. Благодаря этим усилиям Сармат выжил. В школе № 1 навсегда остались его отец и две сестры - Зарина и Мадина Боллоевы.

В огне теракта в Беслане погибли целые семьи. Так, например, были убиты Дауровы - мать, отец и их трое детей, Такмаевы, Алан и Аслан, 10-летние близнецы-братья, Цогоевы - четыре ребенка, погодки. И этот список жертв можно продолжать бесконечно.

Трагичным и мистическим совпадением является само число убитых во время теракта - ровно 333. Еще один человек скончался от ранений несколькими днями позже, и лишь тогда общее число жертв трагедии достигло 334.

Когда в Беслане на кладбище, получившем название "Город ангелов", хоронили погибших, по словам местных жителей, неожиданно пошел мелкий, но необыкновенно сильный дождь с ветром, которого ни до, ни после никогда не было. Словно небеса плакали по погибшим.

- Я врывался в здание школы через правое окно, а Андрей Туркин - через левое, - рассказывает полковник Владимир Силантьев, который в сентябре 2004 года являлся сотрудником Центра специального назначения ФСБ России и участвовал в освобождении заложников в Беслане. - Но когда я оказался в спортзале, Андрей уже погиб, накрыв собой гранату, брошенную боевиком… Этим он спас несколько десятков жизней. Дальше мы начали "отрабатывать" боевиков и спасать тех заложников, кто был жив. Фактически это была операция именно по спасению. Из спортзала школы, где было больше всего пострадавших, мы выносили людей до последнего, пока не рухнула крыша. У меня горели ботинки, потому что приходилось ходить по полыхающим доскам…

Рассказывая о событиях в Беслане, Владимир Силантьев всегда подчеркивает, что, по его мнению, все без исключения, кто в те дни был в школе № 1, являются героями - не только сотрудники спецназа, но и женщины, дети, учителя. Многие из них пожертвовали собой, спасая других.

- Я всегда задаю вопрос: взрослый мужчина смог бы так стойко переносить все те ужасы, которые там происходили? - говорит Владимир Силантьев. - А ведь в заложниках были не бойцы, не солдаты - только женщины и дети…

Дни памяти и скорби

Первого сентября в Бесланской школе после возложения цветов в спортзале школы № 1 священнослужители провели заупокойную литию. Во Дворце культуры Беслана в это день состоится также открытие фотовыставки "Беслан. Помнить, чтобы жить" и пройдет пресс-конференция Северо-Осетинской общественной организации "Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана".

Второго сентября во Владикавказе в Северо-Кавказском государственном университете пройдет III Международная конференция "Дети - жертвы Холокоста и террора", а в выставочном зале на улице Никитина, 6 откроется выставка "Современные воины".

Третьего сентября в школе № 1 Беслана пройдут траурные мероприятия, которые завершатся минутой молчания. Официальная делегация правительства Северной Осетии и родственники погибших посетят кладбище "Город ангелов". Там дети выпустят в небо шары со словами "Вечная память". Также состоится возложение цветов и венков к памятнику "Древо скорби" и могилам погибших.