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01.09.2020 11:51
Рубрика: Происшествия

В Астрахани машина провалилась под землю посреди проезжей части

Текст: Наталья Коротченко

Из-за сгнившей канализационной трубы под оживленной автомагистралью в центре Астрахани просел грунт, и прямо на глазах горожан одна из автомашин ушла под землю.

В Дагестане просел асфальт на недавно обновленной трассе

ЧП случилось накануне днем на перекрестке улиц Академика Королева и Савушкина, в соцсетях одно за другим стали появляться фото и видео жуткого зрелища: автомобиль проваливается в асфальт передними колесами, спустя секунду, уходит передней частью и, еще через некоторое время погружается почти до середины корпуса. Из комментариев очевидцев: яма, куда провалилась машина, полна воды.

Как сообщается на сайте горадминистрации, асфальт размыло в связи с повреждением трубы глубинной канализации: сеть была проложена много лет назад. Машину извлекли, водителю и двум пассажирам, которые в ней находились, оказали помощь, так как они получили небольшие травмы.

"Восстановление автомобиля будет за счет виновных в аварии", - сообщил астраханцам губернатор Игорь Бабушкин в своем Instagram.

Между тем, осмотрев дорогу, специалисты выявили опасность расширения провала и перекрыли все автодвижение по улице Савушкина.

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