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01.09.2020 09:40
Рубрика: Происшествия

В Ялте директора АТП осудили за перевозку "мертвых" душ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Директор одного из транспортных предприятий Ялты осуждена городским судом за перевозку несуществующих пассажиров, за которых коммерсантам выделялись компенсации из бюджета Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

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По версии следствия, транспортники предоставляли в департамент соцполитики администрации Ялты заведомо ложные сведения о количестве перевезенных льготников. На основании липовой отчетности перевозчик незаконно получил субсидии из бюджета РК на сумму порядка 11 миллионов рублей.

На директора завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Обвиняемая признала вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме, оказывала содействие следствию, а также обязалась возместить материальный ущерб государству в полном объеме - то есть вернуть в бюджет 11 миллионов рублей. Благодаря этому приговор Ялтинского городского суда оказался довольно мягким: директор АТП приговорена к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

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