В Ялте директора АТП осудили за перевозку "мертвых" душ

Директор одного из транспортных предприятий Ялты осуждена городским судом за перевозку несуществующих пассажиров, за которых коммерсантам выделялись компенсации из бюджета Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

По версии следствия, транспортники предоставляли в департамент соцполитики администрации Ялты заведомо ложные сведения о количестве перевезенных льготников. На основании липовой отчетности перевозчик незаконно получил субсидии из бюджета РК на сумму порядка 11 миллионов рублей.

На директора завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Обвиняемая признала вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме, оказывала содействие следствию, а также обязалась возместить материальный ущерб государству в полном объеме - то есть вернуть в бюджет 11 миллионов рублей. Благодаря этому приговор Ялтинского городского суда оказался довольно мягким: директор АТП приговорена к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.