В Крыму отдохнули более 3,5 миллиона туристов

За август в Крыму отдохнули более 2 миллионов 106 тысяч туристов, что на 15,3 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Да и в сравнении с июлем, когда гостями полуострова стали 1,4 миллиона человек, отмечается резкое увеличение турпотока. Общий же показатель с 1 июля по 1 сентября - более 3 миллионов 539 тысяч туристов. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

- В августе на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту приехали 70,2 процента туристов, - отметил Аксенов. - Самолетами прилетели 25 процентов отдыхающих, поездами прибыли 4,5 процента и менее одного процента - через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.

В республике принимают туристов 826 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Загрузка отелей на Южном берегу Крыма достигает 95 процентов. В среднем в Крыму номерной фонд был заполнен до 80 процентов. Бьет рекорды и уровень бронирования на сентябрь-октябрь - 70-80 процентов. Самым высоким спросом пользуются отели премиального сектора.