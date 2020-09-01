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01.09.2020 16:56
Рубрика: Экономика

В Крыму отдохнули более 3,5 миллиона туристов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

За август в Крыму отдохнули более 2 миллионов 106 тысяч туристов, что на 15,3 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Да и в сравнении с июлем, когда гостями полуострова стали 1,4 миллиона человек, отмечается резкое увеличение турпотока. Общий же показатель с 1 июля по 1 сентября - более 3 миллионов 539 тысяч туристов. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Сергей Москаленко / vk.com
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- В августе на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту приехали 70,2 процента туристов, - отметил Аксенов. - Самолетами прилетели 25 процентов отдыхающих, поездами прибыли 4,5 процента и менее одного процента - через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.

В республике принимают туристов 826 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Загрузка отелей на Южном берегу Крыма достигает 95 процентов. В среднем в Крыму номерной фонд был заполнен до 80 процентов. Бьет рекорды и уровень бронирования на сентябрь-октябрь - 70-80 процентов. Самым высоким спросом пользуются отели премиального сектора.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отпуск 2020. Выбор есть Развитие туризма в России

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