В Республике Крым открылись три новые школы

В Республике Крым учебный год начался в 547 общеобразовательных организациях. В том в рамках ФЦП развития полуострова открыты три новые школы - в селе Мирное Симферопольского района (на 1100 детей), в Судаке (школа № 4 на 825 мест) и Евпатории (школа № 17). Все они оснащены современной мебелью и мультимедийным оборудованием. Есть столовые, библиотеки, медицинский блок, лингофонные кабинеты и кабинеты для уроков труда, гардеробные комнаты, универсальные помещения для групп продленного дня и актовые залы.

В Симферопольском районе приняла учеников самая современная на полуострове средняя общеобразовательная школа, занимающая площадь 20700 квадратных метров. На ее возведение из бюджета в рамках ФЦП развития Крыма было потрачено более 900 миллионов рублей. Она построена в новом микрорайоне комплексной жилой застройки в селе Мирное, где в перспективе будут жить до 20 тысяч человек.

Всего в новой школе 98 классных аудиторий, и все они оснащены интерактивными комплексами, в том числе досками с проекторами, телевизорами. Все профильные кабинеты имеют полную техническую "начинку". Скажем, классы для изучения иностранного языка - самое современное лингафонное оборудование, кабинет химии - приборы, реактивы, наглядные материалы, места для лабораторных работ и опытов. В начальной школе в классах по две интерактивных доски - для ученика и учителя. А для первоклассников предусмотрены даже спальни.

- Одна из лучших школ на самом деле, и не сомневаюсь, что она задаст стандарт образовательного процесса на полуострове, - заявил на торжественной линейке глава РК Сергей Аксенов. - Новая школа в новом микрорайоне, и дай бог, чтоб нашим детям здесь было комфортно получать знания. В процессе эксплуатации все имеющиеся вопросы и нюансы мы разрешим в кратчайшее время.

Столовая школы рассчитана на 600 мест. Есть медицинский и стоматологический кабинеты, а также помещения для психолога и логопеда. Также есть два актовых зала, один из которых вмещает 700 человек, что позволит проводить мероприятия даже республиканского уровня. Малый зал - для театральной студии и занятий по вокалу. Также в школе три спортивных зала, один большой - для командных игр, два малых - для гимнастики, силовых видов спорта и тренажеров. Есть даже каток с искусственным льдом.

- В школе полный набор всего оборудования - от нитки с иголкой до самой современной швейной машины в мастерской для шитья, от электронного микроскопа до микроскопа, сопряженного с программой интерактивного оборудования, - рассказала "РГ" директор новой школы Наталья Гончарова. - Главная задача - содержание и качество образования, для этого созданы абсолютно все условия: это предметная обеспеченность, антитеррористическая оснащенность, системы видеонаблюдения.

"Школа ХХI века" оснащена самым современным мультимедийным оборудованием. Фото: Мария Орлова/ РГ

Всего же сегодня за парты на полуострове сели 214 тысяч детей, в том числе 24 тысячи первоклассников. Торжественные линейки прошли сегодня только для первых и одиннадцатых классов, для остальных же учащихся праздничные уроки прошли в классных кабинетах.

Кстати

Коронавирус диктует особые условия санитарной безопасности, поэтому все школы полуострова к 1 сентября обеспечены приборами бесконтактной термометрии, достаточным запасом антисептических и дезинфицирующих средств, оборудованием для обеззараживания воздуха - всего муниципалитеты закупили порядка 4000 рециркуляторов. Как уточнила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, с учетом всех этих мер "повторный переход на дистанционное обучение в школах не планируется, а возможные очаги заболеваний будут купироваться локально".

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что в 100 процентах крымских школ, и даже в тех 134, что не имеют пищеблоков, будет организовано горячее питание. А к середине 2022 года будет полностью завершена программа модернизации школьных пищеблоков.