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01.09.2020 09:35
Рубрика: Общество

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Владислава Крапивина

Текст: Екатерина Призова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного детского писателя Владислава Крапивина. "Почти в каждой российской семье есть книги Владислава Петровича, утверждающие идеалы добра и справедливости, проникнутые духом романтизма и приключений, поднимающие важнейшие жизненные и нравственные проблемы", - говорится в сообщении главы региона.

Фото: Отряд "Каравелла"
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Напомним, литератора не стало сегодня ночью. Последние пару месяцев он боролся с осложнениями после болезни. Несмотря на поддержку семьи, поклонников и все усилия врачей, на 82-м году жизни писатель скончался.

"Это тяжелая, скорбная, невосполнимая утрата для всех нас. Владислав Крапивин оставил после себя великое наследие, которое и впредь будет служить людям", - говорит губернатор.

Владислав Петрович был не только автором множества приключенческих книг, на которых выросло несколько поколений, но создателем отряда "Каравелла", где подростки постигали азы морской науки, фехтования и журналистики.

Кстати

Имя уральского и тюменского фантаста в 2017 году получила малая планета. Новый объект в Главном поясе астероидов обнаружил московский астроном Тимур Крячко 21 ноября 2009 года. После уточнения орбиты небесное тело получило свой постоянный номер - 407243, и встал вопрос: как назвать астероид. Тимур Крячко решил назвать объект в честь писателя - KRAPIVIN. 22 марта 2017 года официально подтверждающий это документ вручили автору легендарных детских книг.

Цитаты

В 2018 году, к юбилею Владислава Петровича, в "РГ" вышло большое интервью с ним. Несколько цитат из него хотелось бы вспомнить сегодня.

"Я никогда для себя ничего такого не формулировал и задачи подготовить ребят к испытаниям не ставил. Я просто жил с ребятами одними мыслями, чувствовал себя их ровесником и смотрел на мир их глазами. А что им там выпадет в будущем?.. Иногда были тревожные мысли, но я никогда не думал, что выпадет столько всего. Тогда была еще наивная вера, что дальше будет лучше. Нет, не то, что - ах, мы строим светлое коммунистическое будущее! - я к этому довольно скептически относился. А просто вера в то, что человечество умнеет, в космос летаем..."

"Меня довольно рано оставила страсть к дальним путешествиям. Я вдруг почувствовал, что везде все одно и то же. И когда у меня было время, я уезжал в Севастополь. Я раз сорок туда приезжал и жил там иногда подолгу. Да, я мечтал о Севастополе с детства, с той поры, как прочитал "Малахов курган". Эта книжка Сергея Тимофеевича Григорьева вышла в 1940 году, и мы, послевоенные мальчишки, с ней не расставались".

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