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В Екатеринбурге умер писатель Владислав Крапивин

Утраты
    01.09.2020, 08:07
Текст:   Юлия Мякишева

Легендарный детский писатель Владислав Крапивин скончался в Свердловской областной клинической больнице №1.

Писателю стало хуже ночью. Его перевели в реанимацию. В 6:40 по местному времени его не стало. Невестка Владислава Петровича Лариса Крапивина сообщила: "Не выдержало сердце".

Напомним, в июле стало известно о том, что литератор попал в больницу с пневмонией. 7 августа его выписали, но, по словам родственников, он практически не мог двигаться, общаться мог, но больше спал.

Через несколько дней его повторно госпитализировали. 13 августа Владиславу Крапивину сделали операцию: откачали 1,5 литра жидкости. Перед манипуляциями он был в сознании, подписал согласие, подарил врачам автограф.

Потом писателю становилось то лучше, то хуже. По результатам консилиума врачи решили сделать второй дренаж и начать кормить пациента через зонд.

Справка "РГ"

Владислав Петрович Крапивин - автор десятков романов, повестей и рассказов, на которых выросло не одно поколение. Его книги неоднократно экранизировались ("Та сторона, где ветер", "Колыбельная для брата", "Удивительная находка или самые обыкновенные чудеса" и др.). Он родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Организатор отряда "Каравелла", воспитанники которого изучают морское дело, журналистику, фехтование, историю флота.

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