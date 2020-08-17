Писателя Владислава Крапивина перевели из реанимации в обычную палату

Самочувствие известного детского писателя Владислава Крапивина, которого прооперировали в Екатеринбурге на пришлой неделе, улучшилось. Его перевели из реанимации в обычную палату, сообщила ТАСС невестка литератора Лариса Крапивина.

Напомним, в июле писатель попал в больницу с пневмонией: КТ показала поражение легких на 25 процентов, и его определили в палату интенсивной терапии с подозрением на коронавирус. Тест был отрицательным, писателя выписали, но дома он почувствовал себя плохо. "Владислав Петрович находится в сознании, но практически не может двигаться. С нами общается, но больше спит", - сообщила тогда Лариса Крапивина.

Крапивина госпитализировали повторно, а 13 августа прооперировали: откачали из ноги скопившуюся жидкость. По словам невестки фантаста, сейчас его состояние улучшилось, и в целом врачи дают положительные прогнозы.

Справка "РГ"

Владислав Петрович Крапивин - автор десятков романов, повестей и рассказов, на которых выросло не одно поколение - родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Организатор отряда "Каравелла", воспитанники которого изучают морское дело, журналистику, фехтование, историю флота.