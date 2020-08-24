Состояние писателя Владислава Крапивина ухудшилось

Состояние госпитализированного писателя Владислава Крапивина ухудшилось. "Его снова перевели в реанимацию", - сообщила ТАСС Лариса Крапивина, невестка известного автора детских книг.

Напомним, в июле Крапивин попал в больницу с пневмонией и подозрением на коронавирус. Тест показал отрицательный результат, и после лечения литератора выписали. Спустя какое-то время, однако, он почувствовал себя плохо, близкие начали опасаться за его здоровье и пожилого писателя госпитализировали повторно.

13 августа он перенес операцию (из ноги откачали скопившуюся жидкость). Как позднее писала Лариса на своей странице в Facebook, 14 и 15 августа было сильное ухудшение (Крапивин не ел, жидкость в ноге снова скопилась), и врачи по результатам консилиума приняли решение сделать еще один дренаж и начать кормить пациента через зонд.

Писателю становилось лучше: 17 августа его перевели из реанимации в отдельную палату уже в отделении. "Рана на ноге, которую дважды оперировали, начала затягиваться. Он ест, хотя и очень мало, но сам", - написала его невестка.

Медики продолжают наблюдать за состоянием Владислава Петровича.