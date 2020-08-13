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13.08.2020 09:38
Рубрика: Культура

В Екатеринбурге прооперировали писателя Владислава Крапивина

Текст: Екатерина Призова
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Известного уральского писателя-фантаста Владислава Крапивина прооперировали в екатеринбургской больнице. Об этом на своей странице в Facebook сообщила невестка автора и руководитель отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

"Сегодня командору сделали операцию. Она прошла успешно. Говорят, что из ноги хирурги откачали 1,5 литра нехорошей скопившейся жидкости", - написала она.

Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
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Напомним, в июле здоровье 81-летнего писателя ухудшилось. На "скорой" его увезли в клинику: КТ показала поражение легких на 25 процентов, и пациента положили в палату интенсивной терапии с подозрением на коронавирус. Два мазка показали отрицательный результат, после чего 7 августа Крапивина выписали, хотя, по словам его близких, состояние его по-прежнему вызывало серьезные опасения.

"Владислав Петрович находится в сознании, но практически не может двигаться. С нами общается, но больше спит", - рассказала Лариса Крапивина.

Через несколько дней - 11 августа - писателя все-таки вновь госпитализировали. "Ночью нашлись необходимые специалисты - сосудистые хирурги и машина из медицины катастроф. В результате осмотра врачей было сказано, что необходима срочная госпитализация и старшего командора увезли в Первую областную больницу", - сообщила его невестка.

По ее словам, перед операцией Крапивин был в сознании, сам подписал согласие на медицинские манипуляции и подарил врачам автограф.

Справка "РГ"

Владислав Петрович Крапивин - автор романов, повестей и рассказов, на которых выросло не одно поколение - родился 14 октября 1938 года в Тюмени. В 1961 году окончил отделение журналистики филфака УрГУ (ныне - УрФУ) в тогда еще Свердловске. В том же году создал в поселке Уктус отряд, позже получивший имя "Каравелла". В 1964 году 26-летнего Крапивина приняли в Союз писателей. В 1974 году он получил премию Ленинского комсомола. В 2013 году - премию президента Российской Федерации за вклад в развитие детской литературы.

Было выпущено более 200 изданий книг Крапивина на разных языках мира.

Кстати

В 2017 году именем известного уральского детского писателя-фантаста назвали малую планету - KRAPIVIN. Объект в Главном поясе астероидов обнаружил московский астроном Тимур Крячко. Он же дал ей имя.

В регионах Культура Литература Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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