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01.09.2020 15:28
Рубрика: Общество

Назначили прибавку к пенсии

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 196(8250)
Хорошая новость пришла из Нижнего Новгорода. Герой нашей публикации - заслуженный тренер России по легкой атлетике Владимир Иванович Мистюкевич, воспитавший участницу Олимпийских игр, получил положенную ему прибавку к пенсии.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Пенсию за выслугу лет можно будет получить быстрее

Напомним, Владимир Мистюкевич подготовил к XXVII летним Олимпийским играм в Сиднее в 2000 году свою дочь Ирину. Она трижды выигрывала Кубок Европы на дистанции 800 метров. На Олимпиаде бежала в полуфинале. Десять лет назад семья Мистюкевичей переехала из Кургана в Нижний Новгород. По тамошнему региональному закону тренер участника Олимпийских игр имеет право на ежемесячную дополнительную денежную выплату (2,5 тысячи рублей). Владимир Иванович обратился за льготой в местное министерство спорта, где потребовали доказать, что он подготовил участницу Игр. Подтверждение из Минспорта РФ нижегородских чиновников не убедило, и они запросили ответ из Курганского областного спортуправления. А в Зауралье не стали утруждать себя поиском доказательств и коротко ответили: документы на Мистюкевича не сохранились. В итоге в прибавке к пенсии тренеру отказали.

Вопрос принципиальный. По большому счету, речь шла уже не столько о денежной выплате, сколько о чести заслуженного тренера: ставилось под сомнение его главное спортивное достижение - подготовка участницы Олимпиады. Об этом "РГ" подробно рассказала в статье "Курган не подтвердил" 24 июня 2020 года.

И вот на днях супруга Владимира Ивановича Татьяна Яковлевна сообщила: выплату все-таки назначили, они победили! Правда, до хеппи-энда были обращения в прокуратуру и к губернаторам Нижегородской и Курганской областей. Как оказалось, в курганском госархиве все-таки сохранились бумаги, согласно которым Владимир Мистюкевич действительно тренировал Ирину перед Олимпиадой. Об этом Татьяну Яковлевну лично уведомил вице-губернатор Нижегородской области Андрей Бетин.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь "Российская газета" УрФО Курганская область Курган Повышение пенсий

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