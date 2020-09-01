Хорошая новость пришла из Нижнего Новгорода. Герой нашей публикации - заслуженный тренер России по легкой атлетике Владимир Иванович Мистюкевич, воспитавший участницу Олимпийских игр, получил положенную ему прибавку к пенсии.

Напомним, Владимир Мистюкевич подготовил к XXVII летним Олимпийским играм в Сиднее в 2000 году свою дочь Ирину. Она трижды выигрывала Кубок Европы на дистанции 800 метров. На Олимпиаде бежала в полуфинале. Десять лет назад семья Мистюкевичей переехала из Кургана в Нижний Новгород. По тамошнему региональному закону тренер участника Олимпийских игр имеет право на ежемесячную дополнительную денежную выплату (2,5 тысячи рублей). Владимир Иванович обратился за льготой в местное министерство спорта, где потребовали доказать, что он подготовил участницу Игр. Подтверждение из Минспорта РФ нижегородских чиновников не убедило, и они запросили ответ из Курганского областного спортуправления. А в Зауралье не стали утруждать себя поиском доказательств и коротко ответили: документы на Мистюкевича не сохранились. В итоге в прибавке к пенсии тренеру отказали.

Вопрос принципиальный. По большому счету, речь шла уже не столько о денежной выплате, сколько о чести заслуженного тренера: ставилось под сомнение его главное спортивное достижение - подготовка участницы Олимпиады. Об этом "РГ" подробно рассказала в статье "Курган не подтвердил" 24 июня 2020 года.

И вот на днях супруга Владимира Ивановича Татьяна Яковлевна сообщила: выплату все-таки назначили, они победили! Правда, до хеппи-энда были обращения в прокуратуру и к губернаторам Нижегородской и Курганской областей. Как оказалось, в курганском госархиве все-таки сохранились бумаги, согласно которым Владимир Мистюкевич действительно тренировал Ирину перед Олимпиадой. Об этом Татьяну Яковлевну лично уведомил вице-губернатор Нижегородской области Андрей Бетин.